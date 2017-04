Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm an Staplern, Logistiksystemen, Dienstleistungen und Beratung zur Seite. Die Jungheinrich-Aktie wird an allen deutschen Börsen gehandelt. (26.04.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Analyst Björn Voss von Warburg Research:Björn Voss, Analyst von Warburg Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3).Er rechne mit einem starken Wachstum des Hamburger Unternehmens im Auftajtquartal, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Voss halte jedoch die Jungheinrich-Vorzugsaktie mittlerweile für fair bewertet.Björn Voss, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Jungheinrich-Vorzugsaktie nach den jüngsten Kursgewinnen von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel auf 34 Euro belassen. (Analyse vom 26.04.2017)