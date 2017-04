Marianne Thyssen, EU-Kommissarin für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität, kommentierte: "Die stärkere Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt ist nicht nur eine Frage der Fairness, sondern bringt auch einen dreifachen Vorteil mit sich. Sie ist gut für berufstätige Eltern und pflegende Angehörige, die ihren Beruf und ihr Privatleben besser miteinander vereinbaren können, sie ist gut für die Unternehmen, die dadurch Fachkräfte anziehen und halten können, und gut für die Mitgliedstaaten, die durch das geschlechtsspezifische Beschäftigungsgefälle jährlich 370 Mrd. Euro verlieren."



Im Vorschlag zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben werden einige neue oder höhere Mindeststandards für Eltern-, Vaterschafts- und Pflegeurlaub festgelegt. Dazu gehört das neue Recht für Väter, im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes mindestens zehn Arbeitstage Urlaub zu nehmen. Der Vorschlag sieht auch vor, dass der derzeit bestehende Anspruch auf vier Monate Elternurlaub für Kinder bis zwölf Jahren geltend gemacht werden kann, und ersetzt die bisherige nicht verbindliche Altersgrenze von acht Jahren. Der Elternurlaub wird ein individueller Anspruch für Mütter und Väter, und die vier Monate können nicht mehr auf den anderen Elternteil übertragen werden, was einen starken Anreiz für Väter schafft, diese Möglichkeit ebenfalls zu nutzen.



Erstmals wird ein Urlaub für pflegende Angehörige von fünf Tagen bei Erkrankung eines direkten Angehörigen eingeführt. All diese familienbezogenen Urlaubsregelungen werden zumindest in Höhe des Krankengelds vergütet. Der Vorschlag räumt außerdem Eltern von Kindern bis zwölf Jahren und pflegenden Angehörigen das Recht ein, flexible Arbeitsregelungen zu beantragen, wie reduzierte oder flexible Arbeitszeiten oder Telearbeit. Er berücksichtigt die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen und soll sicherstellen, dass diese nicht übermäßig beeinträchtigt werden.



Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen insbesondere Männern mehr Möglichkeiten geben, Eltern- und Pflegeverantwortung wahrzunehmen. Dies kommt den Kindern zugute und fördert die Erwerbsbeteiligung von Frauen, verringert dadurch den Unterschied zwischen Frauen und Männern bei der Beschäftigungsquote, der 2015 noch bei 11,6 Prozentpunkten und bei Familien mit kleinen Kindern unter sechs Jahren sogar bei 30 Prozentpunkten lag. Dies ist einer der Faktoren, der zur Lohnlücke (16,3 Prozent) und zum Rentengefälle (40 Prozent) zum Nachteil der Frauen führt. Die Mitgliedstaaten können die Sozialpartner mit der Umsetzung dieser Richtlinie beauftragen, solange die mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnisse gewährleistet sind.



Konsultationen mit den Sozialpartnern



Neben diesem Legislativvorschlag leitet die Kommission heute auch zwei Konsultationen der Sozialpartner ein, was zeigt, wie wichtig der Beitrag der Sozialpartner zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte ist, und der ihnen von den Verträgen zugewiesene Rolle entspricht.



Die erste Konsultation der Sozialpartner betrifft die Aktualisierung der Vorschriften für Arbeitsverträge. Die Richtlinie über schriftliche Erklärungen (91/533/EWG) verleiht Arbeitnehmern, die eine neue Beschäftigung aufnehmen, das Recht, schriftlich über die wesentlichen Punkte des Arbeitsverhältnisses unterrichtet zu werden. Dieses Recht ist nach wie vor sehr wichtig, muss jedoch an die neuen Gegebenheiten und Gepflogenheiten der Arbeitsmärkte angepasst werden, um in einer im Wandel befindlichen Arbeitswelt faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Die Kommission möchte daher eine Debatte über den Mindestschutz für alle Arbeitnehmer, auch solche in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, anstoßen. Die Kommission beabsichtigt, bis Ende des Jahres eine Überarbeitung der Richtlinie vorzuschlagen.



Die Kommission leitet ferner eine Konsultation der Sozialpartner hinsichtlich des Zugangs zum Sozialschutz ein, um mögliche neue Vorschriften in diesem Bereich zu definieren. Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Sozialschutz wurden im Lauf der Zeit hauptsächlich für Arbeitnehmer in Standardarbeitsverhältnissen entwickelt, wohingegen andere Beschäftigtengruppen, wie Selbstständige und Erwerbstätige in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, unzureichend erfasst wurden. Die heutigen flexibleren Arbeitsregelungen schaffen neue Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere für junge Menschen, können jedoch auch zu neuen prekären Arbeitsverhältnissen und zu Ungleichheiten führen. Die Kommission möchte diese Lücken schließen und Wege erkunden, wie alle Erwerbstätigen auf der Grundlage ihrer Beiträge Zugang zum Sozialschutz und zu Leistungen der Arbeitsverwaltung haben.



Die Kommission hat heute ferner eine Auslegungsmitteilung zur Arbeitszeitrichtlinie angenommen, in der Orientierungshilfe für die Auslegung verschiedener Aspekte dieser Richtlinie gemäß der immer umfangreicheren Rechtsprechung gegeben wird. Dies wird den Mitgliedstaaten helfen, den Besitzstand korrekt anzuwenden und weitere Vertragsverletzungen zu vermeiden.



Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas bis 2025



Die Kommission hat heute ebenfalls ein Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas bis zum Jahr 2025 vorgelegt. Damit soll eine Debatte mit den Bürgern, den Sozialpartnern, den EU-Institutionen und den Regierungen beginnen.



Im Reflexionspapier, das unter Federführung von Vizepräsident Dombrovskis und Sozialkommissarin Thyssen ausgearbeitet wurde, werden Fragen gestellt, die unsere Lebensweise und die Organisation der Gesellschaft betreffen: Wie können wir in der Gesellschaft und Arbeitswelt der Zukunft unseren Lebensstandard aufrechterhalten, mehr und bessere Arbeitsplätze schaffen, die Menschen mit den richtigen Kompetenzen ausstatten und einen größeren Zusammenhalt unserer Gesellschaft sicherstellen?



Es werden drei mögliche Optionen für die künftige Sozialpolitik der Europäischen Union beschrieben, die in der öffentlichen Diskussion häufig gebrauchte Argumente widerspiegeln:



- Begrenzung der sozialen Dimension auf den freien Personenverkehr: Bei dieser Option würde die Union lediglich die Vorschriften zur Förderung des freien grenzüberschreitenden Personenverkehrs beibehalten, wie die Regeln über Sozialversicherungsrechte mobiler Bürger, die Entsendung von Arbeitnehmern, Gesundheitsleistungen im Ausland und die Anerkennung von Abschlüssen. Es gäbe jedoch keine EU-Mindestnormen mehr, z. B. für die Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern, Arbeits- und Ruhezeiten oder Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub. Europa würde die Mitgliedstaaten nicht länger beim Erfahrungsaustausch in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport unterstützen, und von der EU kofinanzierte soziale und regionale Umstellungsprogramme in den Mitgliedstaaten müssten eingestellt oder ausschließlich aus nationalen Geldern finanziert werden.



- Wer mehr im sozialen Bereich tun will, tut mehr: Unterschiedliche Gruppen von Ländern könnten im sozialen Bereich mehr gemeinsam tun. Eine solche Gruppe könnten die Euro-Länder sein, die so Stärke und Stabilität des Euro-Raums erhalten und abrupte Anpassungen des Lebensstandards ihrer Bürger vermeiden wollen. Anders zusammengesetzte Ländergruppen könnten andere Schwerpunkte setzen.



- Die EU-27 vertiefen die soziale Dimension Europas gemeinsam: Der Handlungsschwerpunkt im sozialen Bereich sollte und würde bei den nationalen und lokalen Behörden verbleiben, die EU würde jedoch Möglichkeiten der weiteren Unterstützung der Mitgliedstaaten prüfen und dabei alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen. Rechtsvorschriften würden nicht nur Mindeststandards festlegen, sie könnten auch in ausgewählten Bereichen die Bürgerrechte in der gesamten Union vollständig harmonisieren, insbesondere mit dem Ziel, Konvergenz bei den sozialpolitischen Ergebnissen zu erreichen. (Pressemitteilung vom 26.04.2017) (27.04.2017/ac/a/m)







