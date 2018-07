Tradegate-Aktienkurs Julius Bär-Aktie:

48,73 EUR -0,33% (23.07.2018, 08:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Julius Bär-Aktie:

CHF 54,56 -4,05% (23.07.2018, 09:36)



ISIN Julius Bär-Aktie:

CH0102484968



WKN Julius Bär-Aktie:

A0YBDU



Ticker-Symbol Julius Bär-Aktie:

JGE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Julius Bär-Aktie:

BAER



Kurzprofil Julius Bär Gruppe AG:



Julius Bär (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER) ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 388 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 größten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.



Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Die kundenorientierte Ausrichtung, objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, solide finanzielle Basis sowie unternehmerische Managementkultur machen das Unternehmen zur internationalen Referenz im Private Banking.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.juliusbaer.com. (23.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Julius Bär-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Julius Bär-Aktie (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER).Das AuM liege leicht unter den Schätzungen, hauptsächlich wegen der schlimmer als erwarteten Marktauswirkungen. Der Nettoneugeldzufluss (NNM) von CHF 9,9 Mrd. oder 5,1% des AuM sei eine deutliche Verlangsamung gegenüber 2017 und liege in der Mitte des Zielbereichs von 4 bis 6% (H1/2017: 6,1%; H2/2017: 6,7% ann.). Das NNM-Wachstum sei stark gewesen, Europa, der Schweiz und Asien, aber gedämpft durch den Schuldenabbau in Asien und im Nahen Osten. Lombardkredite seien um CHF 0,1 Mrd. in H1/2018 gestiegen.Die Bruttomarge von 91,5 BP sei gegenüber dem Vorjahr unverändert und liege leicht unter den Schätzungen (H1/2017: 92 BP; H2/2017: 88 BP). Angesichts der für 4M 2018 berichteten 93 BP habe sich die Bruttomarge im Mai/Juni deutlicher verschlechtert auf ca. 85 P. Die Vorsteuer-Gewinnmarge sei um 1,4 BP auf 30 BP gestiegen und entspreche damit den Konsenserwartungen.Die Anzahl Kundenberater sei seit GJ 2017 um 79 (netto) auf 1.475 gestiegen, davon 13 durch die Übernahme von Reliance (H1/2016: +67; H2/2016: +99; H1/2017: -2; H2/2017: +15).Kapital: CET1-Quote (vollständig angewandt): 13,7% (GJ 2017: 13,5%; JB-Untergrenze: 11%). Gesamte Kapitalquote (vollständig angewandt): 20,2% (GJ 2017: 21,2%; JB-Untergrenze: 15%).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Julius Bär-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 60,00. (Analyse vom 23.07.2018)