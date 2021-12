Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Johnson Matthey-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson Matthey-Aktie:

24,50 EUR -3,54% (09.12.2021, 19:46)



London Stock Exchange-Aktienkurs Johnson Matthey-Aktie:

2.055,00 GBP -1,72% (09.12.2021, 17:35)



ISIN Johnson Matthey-Aktie:

GB00BZ4BQC70



WKN Johnson Matthey-Aktie:

A2ABB6



Ticker-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMT2



London Stock Exchange-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMAT



NASDAQ OTC-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMPLF



Kurzprofil Johnson Matthey plc:



Johnson Matthey (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, NASDAQ OTC-Symbol: JMPLF, London Stock Exchange-Symbol: JMAT) ist ein international führender Hersteller von Spezialchemikalien und Weltmarktführer für modernste Werkstoff-Technologie. (09.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson Matthey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Johnson Matthey plc (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, NASDAQ OTC-Symbol: JMPLF, London Stock Exchange-Symbol: JMAT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sollten Anleger Tesla verpasst haben, so stelle das für die Experten von Bernstein Research kein Problem dar. Das Analysehaus zeige einen anderen Weg auf, um vom E-Mobility-Trend zu profitieren.Nach dem Run auf Aktien aus dem E-Mobility-Sektor in den letzten Jahren könnte sich das Augenmerk laut Bernstein nun auf Batterien verlagern, die die Elektrofahrzeuge antreiben würden - und auf deren Umweltauswirkungen. Aus diesem Bereich nenne Bernstein einige Aktien, die noch nicht auf dem Radar der meisten Anleger seien.Die Aktienkurse der Hersteller von Elektrofahrzeugen seien in den letzten Jahren extrem in die Höhe geklettert. Tesla zum Beispiel - der Elektroauto-Pionier werde heute mit mehr als einer Billion Dollar bewertet.Zhihan Ma, Global Head of ESG bei Bernstein, meine jedoch, dass sich der Schwerpunkt bald verlagern könnte, da Investoren zunehmend in Unternehmen investieren möchten, die positive Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und nicht nur Gewinne erzielen würden.Die Umweltauswirkungen der Lithium-Ionen-Batterien, die in E-Fahrzeugen verwendet würden, würden angesichts strengerer Vorschriften und der hohen Kosten für die zur Herstellung von Batterien benötigten Rohstoffe zunehmend an Bedeutung gewinnen, so Ma.Vor diesem Hintergrund sei Bernstein der Ansicht, dass das britische Chemieunternehmen Johnson Matthey aufgrund seiner Position als weltweit größter Veredler von Platingruppenmetallen "gut für Wachstum positioniert" sei. Das Unternehmen habe Pläne zur Entwicklung einer europäischen EV-Recycling-Wertschöpfungskette angekündigt.Das Recycling von Elektroautos werde es Herstellern von Kathoden, wie dem deutschen Chemieriesen BASF , ermöglichen, ihre Abhängigkeit von knappen Metallen zu verringern und sich vor steigenden und volatilen Preisen zu schützen, so Ma.Auch globale Automobilhersteller würden auf den Zug der Wiederverwendung von Elektroautobatterien aufspringen. Renault Daimler und Volvo würden zu den Top-Picks der Bank in diesem Bereich gehören. Alle würden von den Analysten der Bank mit "outperform" bewertet. (Analyse vom 09.12.2021)