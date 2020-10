NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

151,84 USD +0,58% (12.10.2020, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:
US4781601046

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:
853260

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:
JNJ

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:
JNJ

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (13.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Johnson & Johnson-Aktie könnte ein bisschen belastet werden. Man habe gemeldet, dass ein Patient der 60.000 Leute umfassenden Studie in Amerika aus unerklärlichen Gründen krank geworden sei. Man habe deswegen die Studie, die man im Moment zwecks Covid-19 laufen habe, unterbrochen. Grundsätzlich sei das Bild hier aber positiv. Die 200-Tage-Linie sei zurückerobert worden. Das Zwischenhoch sei in Reichweite. Man muss abwarten, was die Nachricht heute Abend bei der Johnson & Johnson-Aktie auslöst, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:127,44 EUR -0,89% (13.10.2020, 13:50)