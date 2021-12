Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR- und im Hebel-Depot.



Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

150,98 EUR -1,10% (17.12.2021, 11:40)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

173,01 USD +1,09% (16.12.2021)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (17.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Johnson & Johnson seit Anfang Dezember deutlich habe zulegen können, müsse das Papier zum Wochenschluss reinen Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie notiere auf der Handelsplattform Tradegate 1,5 Prozent im Minus bei 150,32 Euro.Es belaste die Meldung, dass ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde CDC sich dafür ausgesprochen habe, andere Corona-Impfstoffe dem Wirkstoff von Johnson & Johnson vorzuziehen. Das Risiko einer Hirnthrombose in Zusammenhang mit einer Impfung mit dem Präparat von Johnson & Johnson sei höher als bislang bekannt, habe es am Donnerstag zur Begründung geheißen. Dutzende Fälle und mindestens neun Todesfälle seien in den vergangenen Monaten erkannt geworden. Die Empfehlung sei für die CDC nicht bindend. Meist halte sich die Behörde aber daran.Neben Johnson & Johnson seien in den USA noch die Präparate von BioNTech/Pfizer und Moderna zugelassen. Die Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson seien im Frühjahr schon einmal vorübergehend ausgesetzt gewesen, nachdem erste Fälle von Hirnthrombosen bekannt geworden seien.Anfang der Woche habe es hingegen noch positive Nachrichten für Johnson & Johnson von der EU-Arzneimittelbehörde EMA gegeben. Diese habe eine Auffrischimpfung mit dem Präparat von Johnson & Johnson mindestens zwei Monate nach der Impfung empfohlen. Das habe die EMA am Mittwoch in Amsterdam mitgeteilt. Daten hätten eine Zunahme von Antikörpern bei Erwachsenen gegen das Coronavirus nach einer Auffrischung mindestens zwei Monate nach der Impfung gezeigt. Vom Impfstoff von Johnson & Johnson sei im Gegensatz zu den übrigen Präparaten nur eine Dosis notwendig.Über Nebenwirkungen durch diese Booster-Impfung wie etwa die sehr seltenen Fälle von Thrombosen mit Thrombozytopenie sei bislang nichts bekannt. Die EMA werde weiterhin alle Daten zur Wirkung und Sicherheit des Impfstoffs prüfen."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Johnson & Johnson optimistisch. Der Wert eignet sich hervorragend als langfristige Depotbeimischung für den konservativ ausgerichteten Anleger, so Marion Schlegel. Nächstes Kursziel sei das im August bei 179,92 Dollar markierte Allzeithoch. (Analyse vom 17.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: