Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

167,32 EUR +0,04% (08.04.2022, 09:29)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

181,76 USD -0,26% (07.04.2022, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (08.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.J&J habe sowohl für das Q4 als auch das Gesamtjahr 2021 ein durchaus robustes Zahlenwerk vorweisen können, welches im Großen und Ganzen den Analystenerwartungen entsprochen habe. Im Bereich der Medizintechnik habe sich die Erholung von der Pandemie fortgesetzt und die für mehr als die Hälfte der konzernübergreifenden Umsätze verantwortliche Pharma-Sparte habe ebenfalls eine solide Entwicklung hingelegt. In den juristischen Streitigkeiten rund um die angebliche Asbest-Kontaminierung des von J&J hergestellten Babypuders habe das Gesundheitsunternehmen einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen können, welcher die Aktie am Tag der Urteilsverkündung um 5% habe ansteigen lassen. Die weiteren Entwicklungen in Zusammenhang mit dieser Causa würden abzuwarten bleiben.Zurzeit werde die J&J-Aktie auf Basis von KGV, EV/Sales, EV/EBIT (gewichtetes Mittel für 2022e und 2023e) zu einer Prämie von rd. 15% gehandelt, was ANTIC in Anbetracht des soliden Ergebnisses und dem Umstand, dass es sich seiner Ansicht nach bei J&J um einen Qualitätstitel mit einem diversifizierten Geschäftsfeld handle, gerechtfertigt erscheine.Angesichts der jüngsten Kursentwicklungen bestätigt Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der RBI, seine "Halten"-Empfehlung für die Johnson & Johnson-Aktie und hebt sein Kursziel von USD 172 auf USD 190 an. Dies entspreche einer Bewertungsprämie von rd. 20% im Vergleich zur Peer-Gruppe auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e. (Analyse vom 07.04.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: