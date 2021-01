Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol Deutschland: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol Deutschland: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Johnson & Johnson wolle für seinen Corona-Impfstoff Anfang Februar in den USA einen Antrag auf eine Notfallzulassung stellen. Das Unternehmen habe vor dem Wochenende die bereits mit Spannung erwarteten Ergebnisse der entsprechenden zulassungsrelevanten Studie präsentiert. Doch die seien an der Börse nicht gut angekommen.Das Vakzin der J&J-Tochter Janssen habe in den Tests mit fast 44.000 Teilnehmern über alle Probandengruppen hinweg eine Wirksamkeit von 66 Prozent erreicht. Der vollständige Schutz vor einer moderaten bis schweren Erkrankung mit Covid-19 sei mit der Impfung nach 28 Tagen eingetreten, habe das Unternehmen mitgeteilt. Der früheste Beginn einer Schutzfunktion sei nach 14 Tagen festgestellt worden.Die Studie habe nach Unternehmensangaben damit ihre Ziele getroffen, den so genannten primären Endpunkt. In einigen Untergruppen habe es noch etwas bessere Ergebnisse gegeben: So habe der Impfstoff laut den Daten bei den Studienteilnehmern in den USA einen Schutz vor Covid-19 von 72 Prozent geboten. Auch solle das Mittel zu 85 Prozent vor einer schweren Erkrankung bei Erwachsenen ab 18 Jahren schützen und zudem vollständig vor einem Krankenhausaufenthalt und dem Tod im Zusammenhang mit Covid-19.An der Börse sei die J&J-Aktie am Freitag dennoch unter Druck geraten. Anleger könnten zunächst von der Wirksamkeit enttäuscht worden sein. Diese liege ähnlich wie beim Vakzin von AstraZeneca niedriger als etwa bei den Impfstoffen des deutschen Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer sowie beim Konkurrenzprodukt des US-Konzerns Moderna . Beide Impfungen würden allerdings auf einem anderen medizinischen Ansatz basieren.J&J habe zuletzt starke Quartalszahlen gemeldet. Die Impfstoff-Daten seien dagegen nicht so stark wie erhofft. Die Aktie verliere rund vier Prozent. Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen und können vorerst weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFX