Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

140,56 EUR +2,97% (26.01.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

170,48 USD +2,71% (26.01.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (27.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Größere Konsolidierung denkbar - ChartanalyseDas amerikanische Pharmaunternehmen Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sowohl Ergebnis je Aktie als auch der Umsatz hätten über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten gelegen. Die Johnson & Johnson-Aktie habe daraufhin mit einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 173,65 USD reagiert und habe dabei ein Aufwärtsgap zwischen 166,09 USD und 169,39 USD gerissen. Im Tagesverlauf habe der Wert Abgaben hinnehmen müssen. Er habe das Niveau des neuen Allzeithochs nur bedingt gehalten. Im Ergebnis sei aber immer noch ein Plus von 2,71% geblieben.Die Aktie von Johnson & Johnson scheine kurzfristig ausgereizt zu sein. In den nächsten Tagen sei daher mit einer größeren Konsolidierung zu rechnen. Ein Rücksetzer in den Bereich um 157,12 bis 157,00 USD wäre dabei nicht ungewöhnlich, insbesondere falls die Aktie unter 166,09 USD abfallen sollte. Sollte die Aktie aber stabil über das neue Allzeithoch ausbrechen, bestünde die Chance zu einer direkten Fortsetzung der Rally. Ein Anstieg bis ca. 192,22 USD wäre dann möglich. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:142,40 EUR +1,64% (27.01.2021, 08:46)