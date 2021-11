Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson plane die Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen. Der Konzern wolle seine Konsumgütersparte unter anderem mit Pflastern und Babypuder in den kommenden 18 bis 24 Monaten abspalten, habe Vorstandschef Alex Gorsky dem Wall Street Journal (WSJ) gesagt. Die Aktie reagiere mit kräftigen Kursgewinnen.

Die Pharmasparte mit rezeptfreien Medikamenten und Medizintechnik werde davon getrennt. Das sei der beste Weg, um nachhaltiges Wachstum über die lange Frist zu sichern, habe Gorsky gesagt. Der Konzern habe sich dazu entschlossen, weil sich die beiden Sparten in den vergangenen Jahren auseinanderentwickelt hätten. Der Konzern habe das Vorhaben auch in einer eigenen Mitteilung bestätigt.

An der Börse würden die Pläne des Managements regen Anklang finden. Im vorbörslichen US-Handel schnelle die Aktie von Johnson & Johnson um gut vier Prozent nach oben. Damit nähere sich der Dow Jones-Wert dem Rekordhoch bei 179,92 Dollar wieder an.