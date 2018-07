Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

108,52 EUR +0,21% (24.07.2018, 13:58)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

126,63 USD +0,62% (23.07.2018, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (24.07.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Quartal übertreffe Erwartungen: Im zweiten Quartal 2018 habe Johnson & Johnson seinen Umsatz unterstützt durch Übernahmen um 10,6% (organisch +6,3%; Währung +1,9%) auf 20,8 Mrd. USD gesteigert (Konsens: 20,4 Mrd. USD). Für den starken Anstieg sei einmal mehr die Pharmasparte verantwortlich gewesen. Sie habe in Q2 um 19,9% auf 10,4 Mrd. USD zugelegt. Abgesehen vom Zuwachs durch die Actelion-Übernahme im Juni 2017 sei die Sparte mit 11,0% aber auch auf organischer Basis sehr stark gewachsen, wobei vor allem die Krebsmedikamente und Stelara (Psoriasis, Morbus Crohn) das Wachstum beflügelt hätten. Die Medizintechnik habe um 3,7% (organisch +2,9%) auf 7,0 Mrd. USD zugelegt. Relativ schwach sei das Konsumentengeschäft gewachsen, das um 0,7% auf 3,5 Mrd. USD (organisch +0,9%) gestiegen sei.Trotz hoher Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte habe der berichtete Konzerngewinn um 3,3% auf 4,0 Mrd. USD zugelegt. Auf bereinigter Basis habe sich der Konzerngewinn um 14% auf 5,6 Mrd. USD erhöht. Unter dem Strich habe damit ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD bzw. von 2,10 USD auf bereinigter Basis gestanden (Konsens 2,07 USD). Bilanz und Cash Flow-Rechnung für Q2/2018 seien bisher noch nicht vorgelegt worden. Die Nettoverschuldung habe Ende Q1/2018 bei 17,3 Mrd. USD gelegen (31.12.2017: 16,3 Mrd. USD). In einem Rechtsstreit um angeblich mit Asbest verunreinigten Babypuder sei J&J von einer Jury zu rund 5,0 Mrd. USD Strafzahlungen verurteilt worden. Der Konzern sei zuversichtlich, dass die Strafe so keinesfalls bestehen bleibe und zudem die Produkte kein Asbest enthalten hätten. Auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen würde sich der Analyst der Sichtweise des Managements anschließen.Ausblick weitgehend bestätigt: Für 2018 erwarte der Konzern jetzt ein Umsatzwachstum von 5,3% bis 6,3% auf 80,5 bis 81,3 Mrd. USD (vorher: 6,0% bis 7,0% auf 81,0 bis 81,8 Mrd. USD). Der bereinigte Gewinn je Aktie solle um 10,5% bis 11,9% auf 8,07 bis 8,17 USD steigen (vorher: 9,6% bis 12,3% auf 8,00 bis 8,20 USD). Den Einfluss von Wechselkursverschiebungen auf Umsatz und bereinigten Gewinn sehe der Konzern bei 2,0% bzw. 0,6 Mrd. USD beim Umsatz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: