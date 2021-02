Den gleichen Zeitplan verfolge auch der deutsche Mitbewerber Lilium. Seit Ende 2020 gebe es Gerüchte, dass das Start-up aus dem bayerischen Weßling ebenfalls über einen SPAC-Deal an die Börse möchte.



Analysten würden davon ausgehen, dass sich der weltweite Markt für Flugtaxis bis 2050 auf jährlich rund 90 Milliarden Dollar belaufen werde. Anlegern, die bei diesem Zukunftsfeld der Mobilität dabei sein möchten, aber reifere Unternehmen bevorzugen würden, seien die "Aktionär"-Empfehlungen Geely und Hyundai ans Herz gelegt. Beide seien unter den Top 5 bei den Patenten im Flugtaxi-Sektor.



Kurzprofil Joby Aviation:



Joby Aviation, mit Hauptsitz in Santa Cruz/California, 2009 gegründet, ist ein amerikanisches Luftfahrtunternehmen, das vollständig elektrische Senkrechtstarter entwickelt und vertreibt, um die Bereitstellung schneller, leiser und günstiger Lufttaxiservices zu ermöglichen. Weitere Informationen unter http://www.jobyaviation.com. (25.02.2021/ac/a/n)



