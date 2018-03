Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Zürich (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Jon Widham von der UBS:Aktienanalyst Jon Widham von der UBS spricht laut einer aktuellen Aktienanalyse eine Kaufempfehlung für die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) aus.Die UBS-Analysten äußern im Rahmen einer Branchenstudie zur Solarindustrie die Erwartung, dass der US-Zyklus Chancen für eine Outperformance bietet. Die US-Installationen dürften sich von 9,9GW in 2018 auf 14,7GW in 2020 erhöhen.Analyst Jon Windham ist der Ansicht, dass JinkoSolar Holding Co., Ltd. gut aufgestellt ist um weitere Marktanteile zu gewinnen, auch wenn es in den USA zu Strafzöllen komme (rund 14% der JinkoSolar-Lieferungen).Der globale Installationsanteil von JinkoSolar dürfte von 8,5% in 2017 bis 2019 auf 9,9% ansteigen.Die Aktienanalysten der UBS beginnen in ihrer JinkoSolar-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Votum und setzen ein Kursziel von 26,00 USD.Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:15,39 Euro +2,60% (16.03.2018, 17:17)