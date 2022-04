Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

44,72 EUR -0,09% (07.04.2022, 16:48)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

49,25 USD +0,96% (07.04.2022, 16:34)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (07.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Während viele Green-Tech-Aktien seit Wochen von Hoch zu Hoch eilen würden, komme die JinkoSolar-Aktie nicht richtig vom Fleck. Der Titel pendle unverändert zwischen 45 und 55 Dollar. Am Donnerstag hätten die Chinesen nun einen neuen Großauftrag vermeldet.JinkoSolar habe demnach mehr als 500.000 bifaziale, also doppelseitige, Module an juwi Hellas geliefert. Diese seien für das Kozani-Projekt gedacht, das eine Gesamtleistung von 204 Megawatt aufweise. Es sei damit eines der größten bifazialen Projekte, die jemals in Europa gebaut worden seien und solle mehr als 75.000 Haushalte mit Strom versorgen."Wir freuen uns, dass juwi Hellas, einer der weltweit führenden Spezialisten für erneuerbare Energien, bei diesem beeindruckenden Megaprojekt in Griechenland erneut auf die hervorragende Qualität und zuverlässige Leistung unserer Solarmodule vertraut", habe sich Frank Niendorf, General Manager von JinkoSolar Europe, entsprechend zufrieden gezeigt. "Das Kozani-Projekt ist zum europäischen Maßstab für erneuerbare Energien geworden. ( ) JinkoSolar ist sehr stolz darauf, Teil eines solch wichtigen Meilensteins für unsere Branche zu sein."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: