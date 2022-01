Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

36,98 EUR -1,12% (27.01.2022, 10:00)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

41,92 USD +2,14% (26.01.2022)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das deutliche Kursplus zu Handelsbeginn in den USA habe die Aktie von JinkoSolar am Mittwoch im Tagesverlauf nicht behaupten können. Nach dem FED-Entscheid seien die Gewinne durch das erfolgreiche China-IPO praktisch in sich zusammengefallen. Für Anleger bleibe die Situation spannend, wie eine einfache Rechnung zeige.Rund 16,5 Milliarden Dollar bringe die China-Tochter Jiangxi Jinko auf die Börsenwaage. Damit sei alleine die 58,6-Prozent-Beteiligung von JinkoSolar rund 9,7 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich: JinkoSolar selbst komme in den USA lediglich auf eine Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei somit mehr als fünf Mal so viel wert wie die Mutter.Eine Verfünffachung des Kurses dürfte es bei JinkoSolar nicht geben. Ein deutlicher Abschlag wegen des China-Risikos müsse eingerechnet werden. Doch selbst wenn man Jiangxi Jinko nur einen Drittel des Wertes zurechne, müsste die Aktie der Mutter vom aktuellen Niveau rund 70 Prozent zulegen. Kurse über 60 Euro wären in diesem Fall möglich - so hoch habe die Aktie zuletzt im Januar 2021 notiert.Kurzfristig entscheidet der Gesamtmarkt aber über die Richtung der Aktie - und auch längerfristig sollten hier lediglich sehr spekulativ orientierte Anleger mitspielen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die Volatilität werde weiter hoch bleiben. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: