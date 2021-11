NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.(04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Noch am Mittwoch habe die gekappte Prognose des Windanlagenbauers Vestas im Rahmen eines umfassenden Green-Tech-Abverkaufs auch Solaraktien unter Druck gesetzt. Aber bereits am heutigen Donnerstag könne die JinkoSolar-Aktie wieder zulegen. Derweil habe der chinesische Konzern erneut in den Ausbau der Kapazitäten investiert.So beteilige sich JinkoSolar mit umgerechnet 60 Mio. Euro an Sichuan Yongxiang Energy Technology, einer Tochter des Mischkonzerns Tongwei. Das Geld solle dem Ausbau einer Produktionslinie für hochreines Polysilizium mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr dienen. JinkoSolar werde nach der Kapitalerhöhung 15% an der Projektgesellschaft halten und sichere sich damit eine stabile Versorgung mit jährlich fast 30.000 Tonnen hochreinem Polysilizium.Die JinkoSolar-Aktie habe den Rücksetzer schnell wieder wettgemacht. Charttechnisch sehe es nach wie vor gut aus. Auch die Aussichten in der Solarbranche würden gut bleiben. Investierte Anleger könnten deshalb weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom27.10.2021)Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:48,08 EUR +0,17% (04.11.2021, 16:16)