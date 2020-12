Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

52,70 EUR +3,94% (04.12.2020, 16:03)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

63,40 USD +3,29% (04.12.2020, 15:47)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (04.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Konsolidierung bei JinkoSolar halte weiter an. Auch gute Nachrichten zum operativen Geschäft des Solarmodulherstellers hätten der Aktie in dieser Woche keine neuen Impulse verleihen können. Doch bereits in der kommenden Woche könnte der lang ersehnte Befreiungsschlag gelingen.Am kommenden Montag, 7. Dezember, werde JinkoSolar nun tatsächlich die Quartalszahlen vorlegen. Frühere Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass dies bereits im November der Fall wäre, hätten sich nicht bewahrheitet. Nun habe das Unternehmen selbst den Termin aber bestätigt. Erwartet würden von den Experten inzwischen ein Umsatz von 1,33 Milliarden Dollar und ein Gewinn je Aktie von 1,14 Euro. Das Unternehmen selbst habe einen Umsatz von 1,22 bis 1,30 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.Am Donnerstag habe JinkoSolar derweil bereits die Auslieferung von Tiger-Solarmodulen mit einer Gesamtleistung von 541 Megawatt für einen Solarpark in Vietnam gemeldet. "Vietnam ist der größte Markt für Projekte im Versorgerbereich in Südostasien und wir sind sehr stolz, der gewählte Zulieferer für dieses Projekt zu sein", so Anita Li, APAC-Chefin von JinkoSolar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: