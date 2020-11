Börse Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

57,60 EUR +2,49% (27.11.2020, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

58,10 EUR +2,65% (27.11.2020, 15:33)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

68,51 USD +2,19% (25.11.2020, 22:10)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die JinkoSolar-Aktie verarbeite nach wie vor die heftigen Ausschläge nach der US-Wahl. Dennoch habe sich bei dem Konzern zuletzt einiges getan.Der bisherige Chief Operating Officer (COO) Zhiqun Xu habe seinen Posten mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Nachfolger werde Jiun-Hua Allen Guo, der zuletzt als Vice President für Qualitätssysteme des Unternehmens verantwortlich gewesen sei. Guo sei seit 2012 im Unternehmen und war vorher CTO bei Topcell Solar International. "Wir glauben, dass Dr. Guos umfassende Erfahrung in der Branche und bei JinkoSolar unsere Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie erheblich verbessern wird", so CEO Kangping Chen.Derweil habe JinkoSolar die Beteiligung am 1,2-Gigawatt-Photovoltaik-Kraftwerk "Sweihan" in Abu Dhabi an die eigene Tochter Jinko Power verkauft. "Wir sind froh, diese Vereinbarung mit Jinko Power erreicht zu haben. Diese Veräußerung wird JinkoSolar helfen, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, unsere Stärken auszubauen und unser langfristiges Wachstum in der globalen Photovoltaik-Industrie weiter fortzusetzen", habe Chen hierzu erklärt.Bei JinkoSolar tue sich einiges. An der Börse sorge dies aber kaum für Bewegung. Nach der Mega-Rally sei die Konsolidierung aber durchaus gesund. Die Aussichten für die Solarbranche würden langfristig unverändert gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: