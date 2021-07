Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Für nervenschwache Anleger sei die JinkoSolar-Aktie derzeit wahrlich nicht geeignet. Nach einem kräftigen Minus gestern lege das Papier des chinesischen Solarmodulherstellers am heutigen Donnerstag zweistellig zu. Nachrichten, welche die Kurssprünge auslösen würden, gebe es keine - spannend bleibe es jedoch allemal.Zahlreiche Green-Tech-Aktien stünden am Donnerstag nach der herben Gewinnwarnung von Siemens Gamesa unter Druck. Selbst Solaraktien würden teils deutlich an Boden verlieren. Doch JinkoSolar zeige sich völlig unbeeindruckt. Mit dem kräftigen Kurssprung seien die gestrigen Verluste wieder kompensiert, die Jagd auf das Rekordhoch vom Oktober 2020 gehe weiter.Aus chartttechnischer Sicht liege der nächste Widerstand weiter am Zwischenhoch bei 68,35 USD. Anleger sollten sich allerdings auf eine anhaltend hohe Volatilität einstellen. Die politischen Unsicherheiten rund um China und die hohe Short-Quote bei JinkoSolar auf der einen Seite sowie die günstige Bewertung und die allgemein glänzenden Aussichten für die Solarbranche auf der anderen Seite dürften dafür sorgen, dass auch künftig nur nervenstarke Anleger bei JinkoSolar ihre Freude haben würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: