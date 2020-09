Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

28,75 Euro +2,68% (24.09.2020, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

28,00 Euro -1,93% (24.09.2020, 16:35)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 33,17 -0,87% (24.09.2020, 16:21)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Starke Zahlen und die Ankündigung des Börsengangs der Tochter Jiangxi Jinko hätten die JinkoSolar-Aktie in dieser Woche regelrecht beflügelt. Nachdem der chinesische Solarmodulhersteller an der Börse lange vor sich hin gedümpelt habe, sei nun wieder Feuer drin. Die Analysten würden mit deutlich angehobenen Schätzungen reagieren.Für Aufsehen sorge vor allem Bank-of-China-Analyst Tony Fei, der sein Kursziel radikal von 16 auf 45 Dollar erhöht habe. Zudem habe er die JinkoSolar-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft. Selbst auf dem gegenwärtigen Kursniveau nach dem rund 40 prozentigen Kurssprung diese Woche sehe Fei damit noch ein Potenzial von mehr als 35 Prozent.Nicht ganz so optimistisch sei Gary Zhou von der Credit Suisse. Sein Kursziel laute 32 Dollar - und liege damit knapp unterhalb des aktuellen Niveaus. Dennoch bewerte der Experte die JinkoSolar-Aktie mit "outperform". Zudem habe er den fairen Wert vor der neuen Studie lediglich auf 20 Dollar beziffert.Die deutliche Erhöhung der Kursziele komme nicht überraschend. Alleine die künftig eigenständige Tochter solle fast so viel wert sein wie JinkoSolar als Ganzes an der Börse auf die Waage bringe. Hinzu kämen die starken Zahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: