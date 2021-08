Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (19.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.JinkoSolar habe mit enormen Rücksetzern zu kämpfen. Seit letzter Woche habe der Titel in der Spitze knapp 35 Prozent an Wert verloren. Ein neuer Deal mit Wacker Chemie, die das Unternehmen unabhängiger vom chinesischen Heimatmarkt für Polysilizium machen solle, habe zu keiner nachhaltigen Gegenbewegung führen können. So stehe es nun um die Aktie.In der letzten Woche sei die JinkoSolar-Aktie wieder unter die Unterstützungszone, die von den Zwischentiefs bei 55,82 und 58,23 Dollar ausgehe, gerutscht. Nach einem erneuten Kursrückfall Ende Juli habe diese erst vor Kurzem mühselig zurückerobert werden können.Auf den Bruch sei eine starke dynamische Abwärtsbewegung gefolgt. Der Wert habe dabei die Unterstützungen am GD200 bei 52,16 Dollar, am GD50 bei 50,96 Dollar, am Juni-Zwischenhoch bei 47,10 Dollar sowie am GD100 bei 43,91 Dollar unterschritten. Der neue Deal mit Wacker Chemie am Mittwoch habe zwar für eine Intraday-Gegenbewegung gesorgt, doch ein weiteres Verkaufssignal beim MACD, das durch das Kreuzen der Nulllinie ausgelöst worden sei, habe den Verkaufsdruck erhöht.Aufgrund des kurzfristig hohen Abwärtsmomentums und der Vielzahl an Verkaufssignalen müsse mit weiteren Kursabgaben gerechnet werden. Halt würden das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 36,24 Dollar sowie das 2021er-Tief bei 28,39 Dollar bieten. Nach wie vor sei aber die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die sehr hohe Schwankungsbreite zumindest mittelfristig aufgrund der abfallenden Trendstärke (ADX-Indikator) abnehmen dürfte.Ein Neueinstieg bietet sich erst wieder bei einer erfolgreichen Bodenbildung an, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link