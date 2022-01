Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

41,66 EUR +14,77% (26.01.2022, 12:07)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

41,04 USD -0,29% (25.01.2022, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (26.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Nach dem Kurssturz in den vergangenen Tagen mache die JinkoSolar-Aktie am heutigen Mittwoch mit einem zweistelligen Plus auf sich aufmerksam. Das Unternehmen profitiere dabei vom Mega-Erfolg der Tochter Jiangxi Jinko, die in China ihren ersten Handelstag nach dem IPO gehabt habe.Die Aktie von Jiangxi Jinko sei am STAR-Markt in Shanghai mit 10,55 Yuan aus dem Handel gegangen. Das habe einem Aufschlag von satten 111 Prozent auf den IPO-Preis entsprochen. Es sei der erfolgreichste Börsengang in Festland-China seit Oktober 2020 gewesen.JinkoSolar habe rund 20 Prozent der nun insgesamt 10 Millionen ausstehenden Aktien von Jiangxi Jinko angeboten. 58,6 Prozent halte der Konzern aber noch. Insgesamt komme die Tochter nach dem erfolgreichen IPO nun auf eine Marktkapitalisierung von 17,5 Mrd. Dollar. Zum Vergleich: Die ADS von JinkoSolar selbst würden lediglich auf 1,9 Mrd. Dollar kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: