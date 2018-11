Zwei Konsequenzen des Wahlergebnisses: Erstens sei aufgrund der Pattsituation die Abwicklung der ersten Runde der Steuersenkungen unwahrscheinlich; zweitens da der Kongress dieses Jahr bereits ein Dodd-Frank-Reformgesetz verabschiedet habe, sei eine Neu-Regulierung der US-Wirtschaft unwahrscheinlich.



Da mit einer zusätzlichen finanzpolitischen Expansion eher nicht zu rechnen sei, sinke die Wahrscheinlichkeit einer Steuerreform 2.0. Die Pattsituation in Washington verringere außerdem das Risiko eines rapiden Anstiegs der Arbeitskosten und Anleihenrenditen. Dies dürfte den globalen Märkten 2019 zugute kommen, denn die FED werde die Zinszügel vermutlich langsamer straffen, da sich die Konjunkturimpulse infolge der letztjährigen Steuersenkungen abschwächen würden.



Bereinige man die für das 3. Quartal ausgewiesenen US-Unternehmensgewinne um den Steuereffekt, würden die Erwartungen hinsichtlich des durchschnittlichen Gewinnwachstums in den USA interessanterweise von 26,7% auf 18% zurückgehen. Im Vergleich zum 10%igen Wachstum im Rest der Welt stünden die USA aber immer noch gut da.



Wir gehen davon aus, dass der Kongress Trumps nächste Schritte genauer kontrollieren wird, so die Experten von WisdomTree Europe. Obwohl mit der Einrichtung weiterer Untersuchungsausschüsse zu rechnen sei, werde es Trump wahrscheinlich gelingen, ein Amtsenthebungsverfahren abzuwenden, denn es sei äußerst unwahrscheinlich, dass die Demokraten die dafür erforderlichen 67 Stimmen aus dem Senat zusammenbekämen. Zwar finde ein Infrastrukturplan sehr wahrscheinlich die Zustimmung beider Parteien, dessen Umsetzung und Finanzierung dürften jedoch Gründe für mehr Meinungsverschiedenheiten innerhalb des gespaltenen Kongresses liefern.



Die Haushaltsmittel der US-Regierung seien nur bis 7. Dezember 2018 genehmigt. Es sei also möglicherweise mit einem "Government Shutdown" bis Jahresende zu rechnen. Die von Präsident Trump vorgeschlagene Mauer an der Grenze zu Mexiko und die Untersuchung durch Sonderermittler Robert Mueller dürften den Stillstand noch verlängern. Unserer Ansicht nach wird das Risiko bezüglich der Schuldenobergrenze, die im März 2019 in den Fokus rücken dürfte, von den Märkten unterbewertet, so die Experten von WisdomTree Europe. Während September/Oktober 2019 ein kritischer Zeitraum für eine harte Begrenzung seien, würden die Demokraten wahrscheinlich das drohende Erreichen der Schuldenobergrenze als Verhandlungsargument nutzen. Sie würden die Notwendigkeit von Erhöhungen der Körperschaftssteuer und des Höchststeuersatzes für die persönliche Einkommensteuer angehen und den Fokus verstärkt auf grüne Initiativen (erneuerbare Energien und Elektromobilität) im Ausgabenplan für Infrastruktur legen.



Erste Folgen der neuen politischen Landschaft seien bereits jetzt in der Handelspolitik spürbar. Nur sieben Tage, nachdem die Zwischenwahlen entschieden gewesen seien, sei aus Kommentaren Bill Pascrell, eines wichtigen Repräsentanten der Demokraten, der für den Vorsitz des Unterausschusses Ways and Means aufgestellt sei, hervorgegangen, dass die für Ende November geplante Ratifizierung des kürzlich vereinbarten Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada ("USMCA") scheinbar auf das nächste Jahr verschoben werde. Die Erwägungen zu USMCA würden den Demokraten Hinweise auf Probleme liefern, die Auswirkungen auf andere Abkommen haben könnten. Das Büro der US-Handelsbeauftragten (USTR) habe dem Kongress am 16. Oktober mitgeteilt, dass es beabsichtige, Verhandlungen über Handelsabkommen mit Japan, der Europäischen Union (EU) und Großbritannien aufzunehmen.



Die Unsicherheit bezüglich der Handelspolitik der USA stelle nach wie vor die größte Hürde für die Weltwirtschaft dar. Einige der weltgrößten Exporteure wie Japan, Europa und Schwellenländer bekämen allmählich Ausstrahlungseffekte zu spüren. Während wir mit stärkeren Kontrollen seitens der Demokraten in Bezug auf die Handelspolitik rechnen, hat das USTR sich eine schnellere Bearbeitungszeit bei weniger kontroversen Themen zum Ziel gesetzt, so die Experten von WisdomTree Europe. Im Falle der EU würden ein erweitertes Kontingent an Rindfleisch von Spitzenqualität und der Verkauf von Sojabohnen aus den USA die Verhandlungen beherrschen, während in Bezug auf Japan der Hauptfokus auf dem Marktzugang des Automobilsektors und der Landwirtschaft liegen werde. Für US-Landwirte sei 2018 das schlimmste Wirtschaftsjahr seit langem gewesen, was die Kongressabgeordneten zu einer moderateren Haltung bewegen könnte. Die Handelspolitik in Bezug auf China dürfte auch eine wichtige Rolle für beide Parteien im Wahlkampf 2020 spielen. Daher dürfte die Haltung der Regierung gegenüber China im Fokus stehen. (27.11.2018/ac/a/m)







