Thomas Wos blickt auf erfolgreiche Vergangenheit zurück

Vermögenswerte von WOS Swiss Investments AG sollen dank der Investition bis 2020 auf 300 Millionen Euro steigen

All Realestates Development will bis 2030 in Dubai 10.000 neue Wohnungen bauen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Eine Investition in Immobilien lohnt sich heutzutage mehr denn je: Die negativen Wertschwankungen sind gering und die Einnahmen bleiben auf lange Sicht weitestgehend konstant. Kein Wunder, dass sich immer mehr Investoren dafür entscheiden, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Besonders im Nahen Osten gilt der Immobilienmarkt als sehr dynamisch und vielversprechend. In Dubai etwa kann seit Jahren beobachtet werden, dass der Immobilienmarkt boomt. Der Grund: Die Population wächst in der größten Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate stetig an, wodurch die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern wächst. Des Weiteren ist Dubai ein international sehr wichtiger Investmentstandort. Deshalb interessieren sich zunehmend viele Investoren für Immobilien in den Metropolen der Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Thomas Wos investiert in Immobilien in Dubai - genauer gesagt hat Thomas Wos ein Millioneninvestment in die Immobilienplattform All Realestates geplant. Das Portal verfügt über 700.000 gelistete Angebote, wovon derzeit 100.000 Objekte auf der Website all-realestates.com einsehbar sind, und ist damit jetzt schon die wichtigste Anlaufstelle für Immobilienkäufer und -verkäufer in Dubai. Nun wollen Thomas Wos und seine Ehefrau Jennifer Wos im nächsten Jahr mit der von ihnen gegründeten WOS Swiss Investments AG insgesamt 20 Millionen Dollar in den Immobilienmarktplatz investieren. Auf diese Weise soll der virtuelle Immobilienmarktplatz All Realestates zum Marktführer im Nahen Osten werden.Bevor Thomas Wos zusammen mit seiner Ehefrau Jennifer Wos die WOS Swiss Investments AG gründete, war er als Experte für Onlinemarketing bereits zahlreichen Menschen im deutschsprachigen Raum bekannt. Für Schlagzeilen sorgte Thomas Wos vor allem, als er ein Start-up mit dem Namen "Unlimited Emails" gründete und damit das Interesse eines US-amerikanischen Investors weckte. Dieser entschied sich, das erfolgsversprechende Konzept hinter "Unlimited Emails" mit einer Finanzspritze von 30 Millionen Euro zu unterstützen. Derart hohe Investitionen sind in der deutschsprachigen Region äußerst selten, weshalb zahlreiche Medien davon berichteten. Mit dem Investment gelang es Thomas Wos, den Unternehmenswert von "Unlimited Emails" auf 100 Millionen Euro zu erhöhen.Kurz nach seinem Erfolg mit "Unlimited Emails" gründete Thomas Wos zusammen mit seiner Frau Jennifer Wos die Aktiengesellschaft WOS Swiss Investments AG. Sie will nun ins Immobiliengeschäft in Dubai einsteigen und innerhalb des nächsten Jahres 20 Millionen Dollar in den Immobilienmarktplatz All Realestates investieren. Das bedeutet auch, dass Jennifer Wos und Thomas Wos bei All Realestates in Zukunft das Zepter an sich nehmen. Bis 2020 sollen Vermögenswerte in Höhe von 300 Millionen Euro verwaltet werden. Schon heute managt die Schweizer Aktiengesellschaft ein Vermögen von 150 Millionen Euro, sodass dieses Ziel durchaus realistisch ist.Doch warum haben sich Jennifer Wos und Thomas Wos ausgerechnet dafür entschieden, mit der WOS Swiss Investments AG in Dubai zu investieren? Dafür haben die beiden mehrere gute Gründe. Einerseits möchten sie All Realestates zum Marktführer im gesamten Nahen Osten ausbauen. Andererseits soll es dem Unternehmen All Realestates Development, das ebenfalls dazugehört, dank der Investition bis 2030 gelingen, 10.000 Wohnungen in Dubai neu zu bauen. Diese Wohnungen werden in Dubai auch händeringend benötigt, damit der wachsende Bedarf nach Wohnraum gedeckt werden kann. (19.09.2018/ac/a/m)