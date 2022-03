Paris (www.aktiencheck.de) - Trotz der enorm hohen Staatsverschuldung in Höhe von rund 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und des vergleichsweise schwachen Wachstums: Der Yen zählt nach wie vor zu den sicheren Anlagehäfen - und wird daher in Krisenzeiten verstärkt angesteuert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Auch nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hätten Investoren erneut Schutz in Japan gesucht. Folge: Von Mitte Februar bis Anfang März werte der Yen im Vergleich zum Euro um rund 6 Prozent auf.



Anschließend sei die Wende gekommen. Der Euro habe mit dem weitergemacht, womit er schon Anfang des Jahres begonnen habe, er habe wieder zum Yen aufgewertet, allerdings weitaus dynamischer als zu Jahresbeginn. Dass die europäische Gemeinschaftswährung auch künftig so rasant zum Yen Boden gutmachen werde, erscheine eher unwahrscheinlich. Nicht auszuschließen sei jedoch, dass der Euro zum Yen durchaus noch Luft nach oben haben könnte. Eine entscheidende Rolle spiele wohl vor allem die Differenz bei der Inflation und die damit einhergehende unterschiedliche Geldpolitik der beiden Notenbanken. Angesichts einer Inflationsrate von 0,9 Prozent bestehe für die Bank of Japan derzeit kein Anlass für eine restriktivere Geldpolitik. Anders im Euroraum: Aufgrund einer Inflationsrate von 5,9 Prozent könnte die EZB über kurz oder lang durchaus den Leitzins erhöhen - und somit auch den Euro im Vergleich zum Yen zu stärken. (25.03.2022/ac/a/m)





