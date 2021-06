Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Verlusten im Vormonat hat sich der japanische Aktienmarkt im Mai wieder stabilisiert und unter dem Strich leichte Gewinne verbucht, so die Experten von Union Investment.Insgesamt hätten die Anleger auf gute Unternehmensergebnisse eher zurückhaltend reagiert. Die Aktien des Mischkonzerns Softbank seien beispielsweise nach Vorlage der Zahlen deutlich abgerutscht, obwohl das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet habe. Für Enttäuschung habe gesorgt, dass das Aktienrückkaufprogramm nicht verlängert worden sei. Im weiteren Monatsverlauf hätten sich die Aktien aber erholt.In einem Interview habe Notenbankchef Haruhiko Kuroda erklärt, dass die japanische Wirtschaft zum Jahresende das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht haben sollte. Die Notenbank werde aber ihre lockere Geldpolitik auch nach dem Ende der Pandemie fortführen. Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen seien aber angespannt. Laut einem Medienbericht erwäge die Bank of Japan eine Verlängerung der Konjunkturhilfen über Septemberhinaus, was Kuroda nicht ausgeschlossen habe. Auch in den kommenden Wochen dürften die Entwicklung der Corona-Pandemie und die Geschwindigkeit der Impfkampagnen in wichtigen Wirtschaftsregionen sowie die globale Konjunkturerholung bestimmende Themen am japanischen Aktienmarkt bleiben. (Ausgabe vom 11.06.2021) (14.06.2021/ac/a/m)