Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nächste Woche beginnen die Handelsgespräche zwischen Japan und den USA, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Ähnlich wie in Europa belaste auch in Japan die Unsicherheit über mögliche Zölle im Handel mit den USA die konjunkturelle Lage im Land. Die Stimmung unter den kleinen Unternehmen sei im März mit 44,8 Punkten auf den tiefsten Stand seit Juli 2016 gefallen. Neben der weiterhin kaum überraschend schlechten Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe, die in besonderem Maße von den internationalen Unsicherheiten geprägt sei, scheine sich auch der Konsum laut Daten aus dem Einzelhandel schlechter zu entwickeln. Daher überrasche es kaum, dass die Verbraucherstimmung, zu der ebenfalls neue Daten für März veröffentlicht worden seien, erneut abgesunken sei und sich nun auf dem Niveau von November 2016 befinde. Dabei hätten die Konsumenten die Lage in allen Teilkomponenten schlechter beurteilt als einen Monat zuvor. Lediglich die Anzahl der Verbraucher, die mit einer höheren Inflation rechnen würden, sei agestiegen. Die geplante Mehrwertsteuererhöhung scheine der Hauptgrund für den Anstieg zu sein.Ein Vorzieheffekt im Konsum lasse sich allerdings in den Konjunkturdaten bisher nicht erkennen. Der Yen habe sich in den vergangenen Tagen etwas schwächer gezeigt und um 0,5 Prozent gegenüber dem Euro abgewertet. (10.04.2019/ac/a/m)