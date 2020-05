Bonn (www.aktiencheck.de) - Das japanische BIP ist im ersten Quartal 2020 um 0,9 Prozent zur Vorperiode gesunken, so die Analysten von Postbank Research.



Obgleich die Corona-Krise erst zum Ende des ersten Quartals eingesetzt habe, habe sie die wirtschaftlichen Aktivitäten bereits erheblich belastet. Dies gelte insbesondere für die Ausrüstungsinvestitionen sowie für den privaten Verbrauch. Letzterer sei infolge der Mehrwertsteuererhöhung im Oktober 2019 im vierten Quartal bereits um 2,9 Prozent zum Vorquartal eingebrochen und nun um weitere 0,7 Prozent geschrumpft. Die Corona-Auswirkungen rund um den Globus hätten zudem für scharfe Rücksetzer bei Exporten und Importen gesorgt. Der Außenhandel habe 0,2 Prozentpunkte vom Wachstum subtrahiert. Insgesamt sei das BIP im Zeitraum Januar bis März zwar nur etwa halb so stark wie im Vorquartal gefallen.



Mit zwei Quartalsrückgängen des BIP in Folge befinde sich Japan nun aber gleichwohl formal in der Rezession. Der Yen habe zunächst kaum auf die Daten reagiert, hätten diese doch weitestgehend den Erwartungen entsprochen. Zudem dürften die aktuell als "schlecht" zu bewertenden Entwicklungen im Angesicht des zu erwartenden wirtschaftlichen Einbruchs im laufenden Quartal verblassen. Ein kleiner Lichtblick: Derzeit gebe es bei Echtzeit-Indikatoren wie Navigationsanfragen, Restaurantreservierungen oder Kinobesuchen Anzeichen einer Bodenbildung. Sollte sich diese bewahrheiten, könnte die konjunkturelle Talsohle im Mai bereits durchschritten sein. (19.05.2020/ac/a/m)



