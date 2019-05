Hannover (www.aktiencheck.de) - Im 1. Quartal 2019 kam es in Japan zu einem unerwarteten BIP-Wachstum um 0,5% Q/Q, so die Analysten der Nord LB.



Dieser auf den ersten Blick erfreuliche Anstieg müsse allerdings relativiert werden: Zu den Wachstumstreibern hätten vor allem die Importe (die stärker als die Exporte zurückgegangen seien), die Staatsausgaben und die Vorräte gezählt. Dagegen hätten der Konsum und die Ausrüstungsinvestitionen Rückgänge aufgewiesen. Insofern sollte man das BIP-Wachstum nicht zu positiv bewerten - eine schwächere Tendenz im 2. Quartal sei wahrscheinlich. Viel werde nun von möglichen Vorzieheffekten der für Herbst angekündigten Mehrwertsteuererhöhung, dem Handelskrieg zwischen den USA und China und der Konjunkturentwicklung in China abhängen. Dabei dürfte auch der Wechselkurs des Japanischen Yens eine Rolle spielen. (20.05.2019/ac/a/m)



