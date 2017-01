Aus zeitlicher Sicht würden die großen institutionellen Anleger ihre Asset-Allokation für das neue Geschäftsjahr in der Regel etwa zur Mitte des Monats März durchführen - in Japan beginne das neue Geschäftsjahr am 1. April. Für Privatanleger würden die Beschlüsse zur Erhöhung der Grundgehälter und zu den Bonuszahlungen im Sommer wichtige Einflussfaktoren auf ihre Risikoneigung darstellen. Erstere Entscheidung falle etwa Mitte März, letztere im Laufe des Monats Juni.



3. Zusätzlich zu einem zyklischen Anstieg der Unternehmensgewinne dürften strukturelle Verbesserungen in der Kapitalsteuerung im Allgemeinen und bei den Renditen für die Aktionäre im Besonderen zu einer deutlichen Stützung japanischer Aktien führen. Im vergangenen Jahr sei es trotz rückläufiger Gewinne erstmals zu einem Anstieg der Kapitalflüsse im Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen gekommen. Im laufenden Jahr würden die Experten im Zuge zunehmenden Gewinnwachstums auch einen weiteren Anstieg bei Dividenden und Aktienrückkäufen erwarten.



Hier dürften die üblicherweise im Juni/Juli stattfindenden Hauptversammlungen konkrete Anhaltspunkte liefern.



4. Premierminister Abe habe ein groß angelegtes Konjunkturprogramm angekündigt, mit der Zusage von Ausgaben in Höhe von 28 Billionen Yen in den kommenden drei Jahren, d.h. eine jährliche "Finanzspritze" von ca. 0,75 bis 1% des BIP von 2017 bis 2020, dem Jahr der Olympischen Spiele in Tokio. Die Bank of Japan habe daraufhin ihr geldpolitisches Ziel dahingehend geändert, die Renditen japanischer Staatsanleihen de facto bei Null zu belassen. Eines der im neuen Jahr wichtigen Themen würden voraussichtlich Marktspekulationen darüber sein, wann diese Nullzinspolitik beendet sein könnte.



Aus Sicht der Experten dürfte es erst dann zu Veränderungen kommen, wenn sich die japanische Inflationsrate deutlich in Richtung des von BoJ-Gouverneur Kuroda definierten Ziels von 2% bewege. Dies könnte frühestens im Spätsommer/Frühherbst der Fall sein. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte die in Japan bestehende einzigartige Kombination aus der Dominanz der Fiskalpolitik und der Nullzinspolitik zu einer strukturellen Schwächung des Japanischen Yen führen. Gegenläufig könnte es zu einem wachsenden Haushaltsdefizit und zu einem Anstieg der Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA kommen.



5. Die von den beiden größten Handelspartnern Japans, den USA und China, erwartete Trendwende in Richtung einer Ausgabenpolitik sollte die noch im Jahr 2016 bestehenden ungünstigen globalen Einflüsse umkehren. Über die politische Abstimmung im Rahmen einer faktischen "Neuen G3" (USA, Japan, China) hinaus habe die Abwertung des Yen zu einer Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität japanischer Investitionsgüterhersteller geführt.



Aus zeitlicher Sicht dürfte man sich zunächst auf die genauen Inhalte und die zeitliche Einordnung der neuen finanzpolitischen Agenda der Vereinigten Staaten konzentrieren, gefolgt von der Phase vor dem Kongress der Kommunistischen Partei in China im Herbst 2017.



Angesichts einer allgemeinen Präferenz für Blue-Chip-Exportunternehmen und dividendenausschüttende Unternehmen rechnen die Experten von WisdomTree Europe auf Sektorebene mit einer Alpha-Generierung im Finanz- und Investitionsgüterbereich. Zudem würden sie eine strukturelle Übergewichtung japanischer Small-Cap-Aktien beibehalten.



Aus Sicht der Experten bestünden zwei fundamentale Risiken für den positiven Ausblick auf die Entwicklung in Japan: Auf dem Binnenmarkt könnte eine kostengetriebene Inflation auf einem zunehmend engen Arbeitsmarkt früher als erwartet Druck auf die Gewinnmargen ausüben. Auf globaler Ebene könnte eine Abwertung der chinesischen Währung nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit Japans im Exportbereich beeinträchtigen, sondern auch eine erneute Bewegung der globalen Kapitalströme in Richtung Risikoaversion auslösen. (11.01.2017/ac/a/m)







