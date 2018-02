- Janus Henderson erwarte ein zugrunde liegendes Wachstum von 6,1% und Zuwächse in allen Regionen.



- Wegen des schwächeren US-Dollar werde ein ausgewiesenes (unbereinigtes) Wachstum von 7,7% erwartet, was einem Anstieg der weltweiten Dividendenzahlungen auf USD 1.348 Milliarden im Jahr 2018 entspräche.



Die USA seien in den letzten Jahren der Hauptmotor des weltweiten Dividendenwachstums gewesen. Hier habe das Wachstum nach einem eher schwachen Jahr 2016 im Jahr 2017 wieder deutlich Fahrt aufgenommen und 5,9% auf ausgewiesener beziehungsweise 6,3% auf zugrunde liegender Basis erreicht. US-Unternehmen hätten die Rekordsumme von USD 438,1 Milliarden an ihre Aktionäre gezahlt. Allerdings habe dieses Ergebnis etwas unter dem globalen Durchschnitt gelegen, da der Anstieg in anderen Regionen rapider verlaufen sei.



Ein Rekordjahr sei 2017 auch für die asiatisch-pazifische Region (ohne Japan) gewesen. Dort sei die Summe der Ausschüttungen um 18,8% auf USD 139,9 Milliarden gestiegen. Maßgeblich hätten dazu außergewöhnlich hohe Sonderdividenden in Hongkong beigetragen (die größte davon habe von China Mobile (ISIN HK0941009539/ WKN 909622) gestammt). In Hongkong, Taiwan und Südkorea seien ebenfalls neue Jahresrekorde aufgestellt worden. Das zugrunde liegende Wachstum für die Region sei mit 8,6% ebenfalls imposant gewesen. Spitzenreiter seien Taiwan und Südkorea mit zweistelligen Zuwächsen gewesen. Auch Australien habe mit 9,7% ein kräftiges zugrunde liegendes Wachstum verzeichnet.



Japan habe sich mit einem zugrunde liegenden Wachstum von 11,8% (nach Berücksichtigung des schwächeren Yen) dem Kreis der Rekordbrecher angeschlossen. In allen Branchen und bei den meisten Unternehmen hätten die Ausschüttungen auf Yen-Basis zugelegt. In den Schwellenländern sei ebenfalls ein kräftiges Dividendenwachstum registriert worden, das allerdings weit unter dem Höchststand von 2013 gelegen habe. Ein enormer Anstieg der Ausschüttungen sei 2017 in Russland zu vermelden gewesen, während China, wo die Ausschüttungen zwei Jahre hintereinander gesunken seien, eine dritte Enttäuschung in Folge erspart geblieben sei.



Kontinentaleuropa habe hinter den anderen Regionen mit einem zugrunde liegenden Wachstum von nur 2,7% gelegen. Insgesamt hätten europäische Unternehmen USD 227,4 Milliarden ausgeschüttet, was einem enttäuschend geringen Plus von lediglich 1,9% (auf ausgewiesener Basis) entsprochen habe. Ein schwaches viertes Quartal, das im Zeichen von Dividendenkürzungen mehrerer Großunternehmen in Frankreich und Spanien gestanden habe, die Schwäche des Euro im äußerst wichtigen zweiten Quartal (in diesem Zeitraum fließe der größte Teil der Dividenden in Europa) und niedrigere Sonderdividenden seien die Gründe dafür gewesen, dass Kontinentaleuropa ein weniger starkes Dividendenwachstum ausgewiesen habe als die anderen Regionen.



Frankreich habe für das Gesamtjahr auf zugrunde liegender Basis nahezu kein Wachstum verzeichnet, nachdem 2016 ein exzellentes Jahr gewesen sei. Dagegen habe Deutschland 2017 eine Erholung der Ausschüttungen erlebt und zusammen mit Österreich, Portugal, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz zu den Ländern mit vergleichsweise kräftigem Dividendenwachstum gezählt. In den Niederlanden und in der Schweiz seien sogar neue Rekorde ausgewiesen worden. In Spanien seien die Dividenden dagegen im dritten Jahr in Folge gesunken.



Im Vereinigten Königreich habe die Pfund-Schwäche das ausgewiesene Wachstum gedämpft. Das zugrunde liegende Wachstum habe jedoch 10,0% betragen - multinationale Bergbaukonzerne mit Sitz im Vereinigten Königreich seien zügig zur Zahlung von Dividenden zurückgekehrt, nachdem sie ihre Ausschüttungen in den mageren Jahren des Preisverfalls im Rohstoffsektor gekürzt oder gestrichen hätten.



Janus Henderson erwarte für 2018 ein zugrunde liegendes Wachstum von 6,1%, zu dem erneut alle Regionen beitragen dürften. Falls der US-Dollar auf dem niedrigeren Niveau gegenüber anderen Währungen verharre, sollte das Ergebnis für 2018 von der Umrechnung der Ausschüttungen zu günstigeren Wechselkursen profitieren. Das ausgewiesene Dividendenwachstum dürfte dadurch wieder 7,7% erreichen, was einer neuen Rekordsumme von USD 1.348 Milliarden entspräche.



Ben Lofthouse, Director of Global Equity Income bei Janus Henderson: "Das Jahr 2017 meinte es sehr gut mit ertragsorientierten Anlegern, und das Dividendenwachstum verteilte sich relativ gleichmäßig auf Länder und Branchen. Die größten Volkswirtschaften der Welt - die USA, die EU und China - erleben momentan einen wirtschaftlichen Aufschwung. Dadurch erfreuen sich die Unternehmen steigender Gewinne und solider Cashflows, was sie in die Lage versetzt, großzügige Ausschüttungen vorzunehmen. Die Rekorddividenden des vergangenen Jahres waren um fast drei Viertel höher als 2009, und die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Für die nächsten Monate sind die Weichen gestellt, und wir gehen davon aus, dass 2018 neue Rekorde aufgestellt werden." (19.02.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der fortgesetzten Erholung der Wirtschaft in weiten Teilen der Welt sowie dem daraus resultierenden Optimismus vieler Unternehmen haben im Jahr 2017 die Dividendenausschüttungen einen neuen Höchststand erreicht, so die Experten von Janus Henderson Investors.Das zugrunde liegende, also um Wechselkursbewegungen, Sonderdividenden (Einmalzahlungen) und weitere Faktoren bereinigte Dividendenwachstum habe beeindruckende 6,8% betragen. Dabei seien die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen geringer ausgefallen als in früheren Jahren.Die wichtigsten Fakten:- Die weltweiten Dividenden seien 2017 um 7,7% auf die Rekordsumme von USD 1.252 Milliarden gestiegen.- Das zugrunde liegende (um mehrere Faktoren bereinigte) Wachstum habe 6,8% betragen, wobei alle Regionen der Welt Zuwächse verzeichnet hätten.- In elf der 41 im Index vertretenen Länder seien die bisherigen Rekorde übertroffen worden.- Im 4. Quartal habe sich der positive Trend fortgesetzt und die zugrunde liegenden Dividenden seien um 6,4% gestiegen.- Aufgrund kräftiger Ertragssteigerungen der Unternehmen weltweit sei für 2018 von weiteren Dividendenerhöhungen auszugehen.