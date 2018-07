Laut Bergweiler sei es sinnvoll, sich über die Sparziele klar zu werden, da bei einem langfristigen Horizont ganz andere Anlageformen sinnvoll seien als niedrig verzinste Sparbücher und Tagesgelder. "Wer nicht kurzfristig über sein Geld verfügen will, sollte die Kraft des Kapitalmarkts nutzen, denn im anhaltenden Niedrigzinsumfeld lassen sich nur hier noch attraktive Erträge erzielen. Und bei Wiederanlage der Erträge wachsen die Summen schneller als durch die einfache Verzinsung - der Zinseszinseffekt lässt das Vermögen im Laufe der Zeit exponentiell wachsen", so Bergweiler.



So lohne es sich, früh mit der Altersvorsorge zu beginnen, denn auch mit kleinen Beträgen lasse sich über die Zeit das Kapital deutlich mehren. Für Einsteiger, die vom Sparer zum Anleger werden wollten, würden sich breit gestreute, flexibel anlegende Investmentfonds mit Ausschüttungskomponente als Alternative anbieten. Sie würden bereits mit kleinen Beträgen eine professionelle, diversifizierte Anlage ermöglichen, die über mittlere bis längere Zeiträume auch die Marktschwankungen ausgleichen sollten.



Das Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management basiere auf einer repräsentativen Befragung durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) unter 2.097 deutschen Frauen und Männern ab 18 Jahren. Insgesamt seien im März und April 2018 8.198 Privatanleger in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich und Spanien befragt worden. Die Studie erfasse das aktuelle Spar- und Anlageverhalten der Privatanleger sowie Aspekte wie ihre Zufriedenheit mit verschiedenen Anlageformen, ihr Anlageorizont, ihre Risikobereitschaft sowie ihre Einstellung zu und Wissen über Zinsen, Fondslösungen und regelmäßige Erträge ("Income"). (18.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie das aktuelle Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management zeigt, sind die Deutschen ein Volk der Sparer: So gaben 81 Prozent der Befragten an, regelmäßig zu sparen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Fast die Hälfte der Deutschen folge dabei dem Sprichwort "Spare in der Zeit - dann hast du in der Not" und sehe dieses Geld als Rücklage für Notfälle an. Ein Drittel spare, um sich spontan Wünsche erfüllen zu können, rund ein Drittel habe angegeben, für eine größere Anschaffung wie ein Auto oder eine Traumreise zu sparen (Mehrfachantworten möglich). Jeder Zehnte wisse nicht so genau, wofür gespart werde. Diejenigen, die nicht sparen würden, könnten es sich nach eigenem Bekunden nicht leisten, weil sie kein Geld dafür übrig hätten."So sinnvoll es ist, für Notfälle zu sparen, ist es doch wichtig, auch langfristige Sparziele zu verfolgen. Dass nach eigenen Angaben nur jeder fünfte Deutsche für die Altersvorsorge spart, zeigt, dass viele ihre Rentenlücke unterschätzen", unterstreiche Christoph Bergweiler, Leiter Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland bei J.P. Morgan Asset Management. Dabei gelte vor allem zu berücksichtigen, dass die Lebenserwartung immer weiter steige - der Zeitraum, für den das Ersparte reichen solle, werde also immer länger, zumal das Rentenniveau stetig weiter sinke.