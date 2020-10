Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

85,83 EUR +0,08% (14.10.2020, 12:43)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

100,78 USD -1,62% (13.10.2020, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Das Zahlenwerk des Q3/2020 sei besser als erwartet ausgefallen. Ergebnisseitig hätten sich Verbesserungen gezeigt. Ursächlich dafür sei die niedrigere Kreditrisikovorsorge gewesen (0,61 (Vj.: 1,51; Vq.: 10,47) Mrd. USD), was von Lennertz wiederum kritisch gesehen werde, da sich bisher keine deutliche Verbesserung der derzeitigen Marktlage, besonders in den USA, abgezeichnet habe. Der CEO habe aber bekannt gegeben, dass die Bank über genügend finanzielle Mittel (rund 34 Mrd. USD) verfüge, um etwaige Kreditausfälle zu verkraften. Dennoch erachte Lennertz das Vorgehen des Managements für risikoreich, da eine erneute Verschlechterung der Marktsituation (bedingt durch den derzeitig starken Anstieg der Infektionszahlen) möglich sei. Alleinverantwortlich für den Ertragsrückgang auf Konzernebene sei das größte Segment Consumer & Community Banking gewesen, was am anhaltend schwierigen Kreditgeschäft gelegen habe. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.) würden weiterhin nach Meinung des Analysten auf einem soliden Niveau liegen. Die Q3-Dividende (0,90 USD/Aktie) habe der Analystenprognose entsprochen. Der Analyst lasse seine Erwartungen größtenteils unverändert (u.a. EPS 2020e: 5,89 (alt: 5,51) USD; DPS 2020e: unverändert 3,60 USD; EPS 2021e: unverändert 8,95 USD; DPS 2021e: unverändert 3,70 USD).Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die J.P. Morgan Chase-Aktie. Das Kursziel laute unverändert 110 USD. (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:85,95 EUR -0,05% (14.10.2020, 12:34)