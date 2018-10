Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

91,78 EUR -0,05% (15.10.2018, 10:48)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

USD 106,95 -1,09% (12.10.2018)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 119 USD auf 121 USD.Bedingt durch eine geringer als von dem Analysten unterstellte Risikovorsorge habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q3 mit 7,95 (Vj.: 6,62) Mrd. USD seine Prognose von 7,49 Mrd. USD übertroffen. Wie bereits in den beiden ersten Quartalen habe ihn vor allem die Stärke im heimischen Privat - und Firmenkundengeschäft überzeugt, das weiterhin u.a. von einem starken Kreditwachstum profitiere. Demgegenüber sei im Handelsgeschäft ein Erlösrückgang verzeichnet worden, der jedoch aufgrund der Aussagen von CFO Lake im Rahmen einer Konferenz Mitte September erwartet worden sei.Den Kursrückgang des Wertpapiers in einem insgesamt freundlichen Aktienmarktumfeld am Tag der Zahlenbekanntgabe (12.10: -1%) führe der Analyst vor allem auf Aussagen von CEO Dimon zurück, der vor möglichen geopolitischen Konsequenzen (Brexit, Italien, Handelskonflikte) gewarnt habe, die irgendwann auch eine bisher florierende US-Wirtschaft belasten könnten. Diese Sorgen würden sich in der Aktienkursperformance in 2018 widerspiegeln (+/-0%); einem Jahr, in dem J.P. Morgan regelmäßig die Erwartungen übertreffe.Bei angehobenen Prognosen bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 15.10.2018)