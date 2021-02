Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

125,68 EUR -0,52% (25.02.2021, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

125,00 EUR -0,76% (25.02.2021, 17:23)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

153,38 USD +0,08% (25.02.2021, 17:12)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (25.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin zu halten.Mit einem weltweiten Marktanteil von 9,2% der Erträge in Q4 2020 sei J.P. Morgan Chase Chase die global führende Investmentbank und halte eine starke Marktstellung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Emissionen inne.Die Erträge seien in Q4 2020 gegenüber Q4 2019 um 3% auf USD 30,2 Mrd. gestiegen und die Kosten seien um 2% auf USD 16,1 Mrd. gesunken. Für den Ertragszuwachs sei vor allem die Investmentbanking-Sparte verantwortlich gewesen, wo die Erträge im Jahresvergleich um 17% auf USD 11,4 Mrd. hätten zulegen können. Hier hätten sich sowohl der Anleihehandel (+15%) als auch der Aktienhandel (+32%) weiterhin robust gezeigt. Damit sei der infolge der niedrigeren Zinsen bedingte Rückgang bei den zinsbezogenen Erträgen (-7%) ausgeglichen worden.Unter dem Strich sei der Gewinn um satte 42% auf USD 12,1 Mrd. gestiegen, was vor allem auf die außerordentliche, pauschale Auflösung von Risikovorsorgen in Höhe von USD 2,9 Mrd. zurückzuführen gewesen sei. Selbst um diesen Sondereffekt bereinigt seien die Markterwartungen noch immer um gut 17% übertroffen worden.In Q4 2020 seien Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 1,9 Mrd. aufgelöst worden, während im Vergleichsquartal 2019 noch USD 1,4 Mrd. dotiert worden seien. Im Lichte der Impfkampagnen und der positiven Effekte aus den Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung rechne J.P. Morgan Chase mit einem weiteren Abklingen des Kreditrisikos.Die Kernkapitalquote (CET1) liege mit 13,8% im fortgeschrittenen Ansatz im komfortablen Bereich. Damit sei mehr Spielraum für die Abfederung von schlagend werdenden konjunkturellen Risiken - etwa höheren Kreditausfällen - gegeben.Für das Jahr 2021 rechne J.P. Morgan Chase mit Nettozinserträgen von USD 55,5 Mrd. (bisher: USD 54,0 Mrd.) nach USD 55 Mrd. im Jahr 2020. Die Kosten sollten sich im Gesamtjahr 2021 unter anderem aufgrund von Investitionen in neue Technologie auf gut USD 68 Mrd. erhöhen (2020: USD 65,5 Mrd.).Wie auch in den Quartalen davor habe J.P. Morgan Chase im Schlussquartal 2020 von einer außerordentlich guten Entwicklung des Investmentbankings profitiert. Hier habe vor allem eine rege Handelstätigkeit mit Anleihen und Aktien die Erträge beflügelt. Durch seine starke Marktstellung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Emissionen könne J.P. Morgan Chase etwaige Ertragsrückgänge im Kreditgeschäft infolge der niedrigen Zinsen besser kompensieren. Eine etwaige Zunahme der Kreditausfälle, sollte sich die Konjunktur wiederholt deutlich eintrüben (etwa wenn Impfstoffe nicht greifen würden), dürfte der Brancheprimus angesichts der soliden Kapitalisierung vergleichsweise gut verkraften können.Wegen der im Sektor langfristig trüben Ertragsaussichten infolge der anhaltend expansiven Zinspolitik belässt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie auf "halten" und legt das Kursziel mit USD 159 (zuvor: USD 126) fest. Dieses basiere auf einem Dividend Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 25.02.2021)