Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (05.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der US-Großbank J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Faktoren hätten gestern den Markt belastet und die Einzelwerte nach unten gedrückt. Zum einen gebe es erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Donald Trump hinsichtlich der Handelsvereinbarungen mit China. Das zweite Faktor sei die sich weiter abflachende US-Zinsstrukturkurve, die gestern in zwei Abschnitten sogar invers verlaufen sei.Die Banken seien in der Verkaufsflut massiv unter Druck gewesen. Ordentlich nach unten gegangen sei darunter auch die J.P. Morgan Chase-Aktie. Die Situation beruhige sich aber langsam.Durchatmen ist angesagt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 05.12.2018) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: