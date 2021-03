Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (10.03.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) charttechnisch unter die Lupe.Die Aktie der JOST Werke habe wohl das, was man als "Lauf" bezeichne. Seit März 2020 strebe der Titel dynamisch nach Norden und habe dabei jüngst sogar ein eines Allzeithoch (53,30 EUR) verbuchen können. Der Spurt über das alte Rekordlevel von 2017 bei 49,50 EUR sorge für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Diese Entwicklung habe noch weitere Implikationen: In einem ihrer trendfolgenden Modelle würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die 160 Werte aus DAX, MDAX und SDAX nach insgesamt sieben unterschiedlichen technischen Parametern filtern. Gemessen an diesen objektiven Kriterien sei die JOST Werke-Aktie zuletzt in der Top Ten ihrer Selektion angekommen. Technisch seien das also beste Voraussetzungen, zumal die gesamte Kursentwicklung des vergangenen Jahres als "V-Muster" interpretiert werden könne. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich ein Mindestkursziel von rund 61 EUR. Diese Zielmarke harmoniere bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Abwärtsbewegung von November 2017 bis März 2020 (61,30 EUR). Unter Risikogesichtspunkten biete der beschriebene Ausbruch Anlegern die Gelegenheit, Neuengagements engmaschig auf Basis des alten Allzeithochs bei 49,50 EUR abzusichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)