ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (07.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.Beim LKW-Zulieferer JOST Werke hätten Altaktionäre Anfang des Jahres Kasse gemacht und ihre Beteiligung bereits deutlich reduziert. Zu den Verkäufern habe der Finanzinvestor Cinven sowie Fonds von Avedon, Bain Capital Credit und Black Diamond gezählt. Mit der damaligen Platzierung sei die Deutsche Bank, JPMorgan und Commerzbank mandatiert gewesen. Wie aus Bankenkreisen zu hören sei, könnte zeitnah eine Platzierung des restlichen Pakets in Höhe von ca. 15% seitens Pre-IPO Investoren vollständig verkauft werden. Sobald die Altaktionäre den Banken für einen Verkauf grünes Licht geben würden, dürfte das Paket mit einem entsprechenden Abschlag schnell platziert werden. Firmenchef Lars Brorsen mache mit seinem Unternehmen an der Börse bisher einen soliden Job. Der Ausblick für das Jahr 2018 überzeuge. Die Auftragsbücher seien voll.Bei Kursen zwischen 33 und 35 Euro ist die JOST Werke-Aktie kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 07.08.2018)Börsenplätze JOST Werke-Aktie: