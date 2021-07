Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,02 EUR +8,33% (16.07.2021, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,56 EUR +3,83% (16.07.2021, 09:35)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (16.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JENOPTIK werde nach einem Rekordquartal optimistischer für das laufende Jahr. Passend dazu stelle "Der Aktionär" die Aktie in seiner aktuellen Ausgabe als "Chart der Woche" vor. Die JENOPTIK-Aktie habe mit der Auflösung der Dreiecksformation und dem Bruch der Trendlinie ein doppeltes Kaufsignal generiert. Mit den News im Gepäck dürfte nun das Februar-Hoch bei rund 30 Euro in Angriff genommen werden.Der Umsatz solle 2021 jetzt auf 880 bis 900 Millionen Euro steigen, wie der Technologiekonzern überraschend in Jena mitgeteilt habe. Von den Erlösen sollten 19 bis 19,5 Prozent als operativer Gewinn (EBITDA) hängen bleiben. Dazu solle auch ein positiver Sondereffekt aus der Übernahme des Unternehmens Trioptics beitragen, das Mess- und Fertigungssysteme für optische Komponenten herstelle.Bisher sei die JENOPTIK-Führung für 2021 von einer operativen Marge zwischen 16 und 17 Prozent ausgegangen. Der Umsatz sollte von rund 767 Millionen Euro im Vorjahr um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen.Schon jetzt sei klar: Und das Wachstum sollte weitergehen. Dazu sollten eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen und eine weitere Internationalisierung beitragen. Ein erster Schritt in diese Richtung sei der geplante Verkauf der Kristallzuchtsparte an Hellma Materials, welcher letzte Woche verkündet worden sei. Der wichtige Verkauf von Vincorion könnte noch dieses Jahr folgen.Bei JENOPTIK stünden die Zeichen gut für eine Trendwende - operativ und aus charttechnischer Sicht. Mit dem frischen Kaufsignal und der Prognoseerhöhung dürfte die Aktie nun wieder Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen. Dort würden derzeit auch die meisten Analysten die Aktie fair bewertet sehen. (Analyse vom 16.07.2021)Mit Material von dpa-AFX