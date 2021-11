XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

34,82 EUR -1,42% (30.11.2021, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

34,86 EUR -1,25% (30.11.2021, 09:50)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern und in den drei auf Photonik basierenden Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety aktiv. Darüber hinaus bietet JENOPTIK unter der Marke TRIOPTICS optische Mess- und Fertigungssysteme für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen. Unter der Marke VINCORION ist das mechatronische Geschäft zusammengefasst. Zu den Schlüsselmärkten von JENOPTIK zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. Rund 4.300 Mitarbeiter arbeiten bei JENOPTIK weltweit, Hauptsitz des Konzerns ist Jena (Deutschland). Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte JENOPTIK einen Umsatz von rund 767 Mio. Euro. (30.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).JENOPTIK habe im zweiten Anlauf die Militärtechnik- bzw. Mechatronik-Sparte Vincorion verkauft. Der Finanzinvestor Star Capital Partnership erwerbe das Geschäft zum Unternehmenswert von rund 130 Mio. Euro. Über weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Vollzug des Kaufvertrages stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden sowie weiterer üblicher Bedingungen. Der Transaktionsabschluss werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen. Mit rund 800 Mitarbeitern habe Vincorion 2020 einen Umsatz von 151,7 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 11,0% erzielt. Aufgrund der Unterzeichnung des Vertrags zur Veräußerung werde Vincorion bereits für das laufende Geschäftsjahr als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt und werde damit u.a. nicht mehr im Konzernumsatz enthalten sein. In Summe ergebe sich für die fortgeführten und den aufgegebenen Geschäftsbereich keine Veränderung für die Guidance 2021.Im Juli 2019 habe JENOPTIK erstmals versucht Vincorion zu verkaufen. Der Verkaufsprozess sei aber ein halbes Jahr später überraschend gestoppt worden. Der Verkauf sei nach Erachten von Jost in zweierlei Hinsicht positiv zu werten. Einerseits könne sich JENOPTIK auf die wachstums- und margenstarke Fotonik konzentrieren. Andererseits sei die JENOPTIK-Aktie ohne Vincorion für ESG-orientierte Anleger besser investierbar. Seine Prognosen behalte der Analyst bei (u.a. EPS 2021e: 1,57 Euro; EPS 2022e: 1,58 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: