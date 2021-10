Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (19.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Mit der allgemeinen Schwäche der Technologiewerte sei auch die Aktie von JENOPTIK unter Druck geraten. Mittlerweile habe der Kurs aber wieder deutlich Boden gut machen können. Begleitet worden sei die Erholung von einer interessanten Meldung. Der Technologiekonzern sichere sich zwei Töchter des Halbleiterausrüsters ASML.JENOPTIK baue sein Photonik-Geschäft mit der Übernahme zweier Töchter des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML aus. Der Kaufpreis für die BG Medical Applications und die SwissOptic liege insgesamt bei rund 300 Millionen Euro. Die Transaktion solle im Dezember abgeschlossen werden. "Wir spüren deutlich, dass sich die Nachfrage in unseren photonischen Divisionen belebt", habe Konzernchef Stefan Traeger bei der Vorlage der Q2-Zahlen im Juli erklärt.Die BG Medical Applications sei ein Anbieter optischer Komponenten für die Medizintechnik. Die SwissOptic AG entwickle und produziere optische Komponenten sowie Baugruppen und sei dabei auf die Endmärkte Halbleiter, Medizintechnik und Messtechnik fokussiert.Beide Unternehmen sollten 2022 insgesamt rund 130 Millionen Euro zum JENOPTIK-Konzernumsatz beisteuern. In den kommenden Jahren werde beim Umsatz eine Wachstumsrate im niedrigen zweistelligen Prozentbereich mit einem attraktiven Margenprofil erwartet.Ebenfalls interessant: Für Ende November werde derzeit ein Kapitalmarkttag vorbereitet, auf dem es auch eine neue Mittelfrist-Prognose und möglicherweise auch Informationen über eine mögliche Abspaltung des Rüstungsgeschäfts geben dürfte.An dem Zukauf habe der Vorstand lange gearbeitet. Der Deal passe sehr gut ins Bild einer stärkeren Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen. Ob zur Finanzierung noch eine kleine Kapitalmaßnahme komme, sei noch zu klären. Ungeachtet dessen würden die nächsten Ziele 35 bzw. 38 Euro lauten."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 19.10.2021)