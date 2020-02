Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,70 EUR -1,04% (14.02.2020, 11:26)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (14.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) von 27 Euro auf 29 Euro.Laut den Eckdaten für das Q4/2019 sei der Konzernumsatz wie erwartet um 8% auf 259 (Vj.: 241; Analystenerwartung: 255; Marktkonsens: 256) Mio. Euro geklettert, womit auch die Unternehmenszielsetzung für das Gesamtjahr von 850-860 (Sei: 855) Mio. Euro erreicht worden sei. Das EBITDA sei um 11% auf 43 (Vj.: 39; Analystenerwartung: 41; Marktkonsens: 43) Mio. Euro gestiegen. Die Margenzielsetzung für das Gesamtjahr von ca. 15,5% (Sei: 15,7%) sei somit leicht übertroffen worden. Mit -7% y/y auf 813 Mio. Euro sei, wie von JENOPTIK in der im November reduzierten Zielsetzung erwartet, der Auftragseingang in 2019 rückläufig gewesen. Für das laufende Geschäftsjahr stelle der Konzern ein weiteres Wachstum in Aussicht und verweise dabei auf einen lebhafteren Auftragseingang in Q4/2019 (im Vergleich zu den Vorquartalen in 2019 - im Vorjahresvergleich aufgrund eines Großauftrags im Vorjahreszeitraum und der Abschwächung in der Automobilindustrie: Rückgang von rund 17% y/y) und das anhaltend gute Geschäft mit Halbleiterausrüstung.Jost habe seine EPS-Prognose für 2019 leicht auf 1,25 (alt: 1,22) Euro erhöht (EPS 2020e: unverändert 1,36 Euro; EPS 2021e: unverändert 1,44 Euro) und seine Dividendenprognose für 2019 auf 0,35 (alt: 0,40) Euro je Aktie gesenkt.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die JENOPTIK-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:26,72 EUR -0,30% (14.02.2020, 11:20)