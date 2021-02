XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,00 EUR -2,10% (01.02.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,12 EUR -1,26% (01.02.2021, 22:26)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (02.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Bei JENOPTIK habe der aktuelle Lockdown allem Anschein kaum Bremsspuren im Geschäft hinterlassen. Im abgelaufenen Jahr dürfte der thüringische Technologiekonzern sogar besser abgeschnitten haben als gedacht. Ab dem laufenden Jahr könnten sich Anleger auf spürbare operative Verbesserungen einstellen. Analysten hätten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen überarbeitet und die Kursziele angehoben.Ab dem laufenden Geschäftsjahr sollten sich bei Jenoptik bei steigenden Umsätzen auch die Margen spürbar verbessern. Frische Zahlen und möglicherweise auch eine überarbeitete Mittelfristprognose gebe es am 10. Februar. Gut möglich, dass die JENOPTIK-Aktie dann bereits den Widerstand bei 29,20 Euro hinter sich gelassen habe und jenseits der 30-Euro-Marke notiere, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: