Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Jenoptik befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

35,72 EUR +1,77% (03.12.2021, 10:20)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

35,70 EUR -0,17% (03.12.2021, 10:31)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern und in den drei auf Photonik basierenden Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety aktiv. Darüber hinaus bietet JENOPTIK unter der Marke TRIOPTICS optische Mess- und Fertigungssysteme für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen. Unter der Marke VINCORION ist das mechatronische Geschäft zusammengefasst. Zu den Schlüsselmärkten von JENOPTIK zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. Rund 4.300 Mitarbeiter arbeiten bei JENOPTIK weltweit, Hauptsitz des Konzerns ist Jena (Deutschland). Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte JENOPTIK einen Umsatz von rund 767 Mio. Euro. (03.12.2021/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die mittelfristigen Wachstumsambitionen würden Lust auf mehr machen: Auf dem Kapitalmarkttag habe JENOPTIK-Vorstand Stefan Traeger in dieser Woche angekündigt, den Umsatz bis 2025 auf 1,2 Milliarden Euro steigern zu wollen. Damit werde ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund acht Prozent angestrebt. Die EBITDA-Marge werde bei über 20 Prozent gesehen. Analysten würden den Daumen heben.Zum Erreichen seiner Ziele konzentriere sich Jenoptik vor allem auf das Wachstum mit optischen Systemen (Photonics) in den Bereichen Halbleiter und Elektronik, die für die Hälfte der 2025er-Umsätze stehen sollten. Die anhaltenden Investitionen in neues Chipequipment, die laufende Digitalisierung und Zukunftsthemen wie das Metaverse würden hier für Impulse sorgen. Der Rest der geplanten Erlöse solle zu gleichen Teilen aus den Bereichen Medizintechnik und Biowissenschaften (Life Science) sowie Smart Mobility kommen. Neben dem organischen Wchstum setze der Vorstand auf weitere Übernahmen sowie den "ein oder anderen Verkauf".Ein verbesserter Produktmix mit einer schrittweisen Erhöhung des Anteils margenstärkerer Produkte solle dabei zu einer steigenden Profitabilität führen. Bis 2025 sollten so rund 20 Prozent vom Umsatz als operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hängen bleiben. Zum Vergleich: Für 2021 peile JENOPTIK beim Umsatz 880 bis 900 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 19 bis 19,5 Prozent an.Die DZ BANK ("kaufen") habe den fairen Wert für Jenoptik von 39,00 auf 42,50 Euro angehoben. Der Technologiekonzern wolle im Rahmen der neuen Agenda "More Value" den Umbau zum reinen Photonik-Konzern forcieren und definiere neue Kernmärkte, so Analyst Dirk Schlamp. Die Ausgliederung der automobilnahen Aktivitäten komme seiner Ansicht nach aber etwas überraschend, da JENOPTIK in diesen Bereichen zuletzt noch Zukäufe getätigt habe. Er halte perspektivisch einen Verkauf der ausgegliederten Aktivitäten für möglich.DER AKTIONÄR hat mehrfach auf die neuen Wachstumsziele als potenziellen Impulsgeber für die Aktie hingewiesen. Weiteres Kurspotenzial sei vorhanden, kurzfristig dürfte sich die Aktie aber schwer tun, in dem Marktumfeld nachhaltig Boden gut zu machen. Mittelfristig sollte die JENOPTIK-Aktie mit den guten Aussichten im Gepäck aber Kurs auf das Allzeithoch aus dem Juni 2018 bei 39,54 Euro nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)