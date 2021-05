XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,58 EUR +0,77% (20.05.2021, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,56 EUR +0,26% (20.05.2021, 11:01)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (20.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Gute Einstiegsgelegenheit? - ZertifikateanalyseEigentlich hat der Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ein durchaus passables Quartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzernumsatz habe in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 176 Mio. Euro zugelegt. Das EBITDA habe sich um fast die Hälfte auf 20 Mio. Euro erhöht. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 3,8 Mio. Euro geblieben, nach einem Verlust von 0,4 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Die Jahresziele seien daher bestätigt worden. Demnach solle der Umsatz 2021 im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Bei der EBITDA-Marge peile JENOPTIK zwischen 16 und 17 Prozent an nach nur 14,6 Prozent im Vorjahr.Die Aktie sei dennoch abgestraft worden, auf Wochensicht sei es um fast acht Prozent nach unten gegangen. Die Erwartungen seien schlichtweg noch höher gewesen - vor allem beim Ergebnis. Zudem habe JENOPTIK vor zunehmenden Problemen bei den Zulieferern etwa von Elektronikbauteilen aus Asien und Modulen gewarnt. "Die Zulieferketten sind unter Druck. Das merken wir auch", habe CEO Stefan Traeger konstatiert. So hätten sich die Lieferzeiten der Zulieferer deutlich verlängert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: