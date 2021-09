Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Mit der allgemeinen Schwäche der Technologiewerte sei auch die JENOPTIK-Aktie unter Druck geraten. Die jüngsten Zahlen und die erhöhte Jahresprognose hätten zuletzt zwar gezeigt, dass es operativ bei dem Technologiekonzern derzeit rund laufe.JENOPTIK habe den Auftragseingang in Q2 im Jahresvergleich nahezu verdoppelt und daher im Sommer die Jahresprognosen angepasst. Der Umsatz solle 2021 jetzt auf 880 bis 900 Mio. Euro (Vorjahr: 767 Mio. Euro) steigen. Von den Erlösen dürften 19 bis 19,5 Prozent (Vorjahr: 14,6 Prozent) als operativer Gewinn (EBITDA) hängen bleiben. "Wir spüren deutlich, dass sich die Nachfrage in unseren photonischen Divisionen belebt", so Konzernchef Stefan Traeger bei der Vorlage der Daten im Juli.Auch der Blick über den Tellerrand passe: Mit der stärkeren Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen und einer weiteren Internationalisierung befinde sich JENOPTIK auf gutem Weg zu einem margensteigernden mittelfristigen Wachstum. Für Ende November werde derzeit ein Kapitalmarkttag vorbereitet, auf dem es auch eine neue Mittelfrist-Prognose geben dürfte.Die Aussicht auf eine nachhaltig bessere operative Profitabilität habe der Aktie zuletzt zwar Auftrieb gegeben. Mit dem Stimmungsumschwung am Markt seien die guten Aussichten jedoch in den Hintergrund gedrängt worden. Am Ende sei hier auch viel Psychologie und ein gewisser Herdentrieb im Spiel. Dennoch könnte die Aktie wieder unter die 30-Euro-Marke fallen.Anleger mit Weitblick nutzen schwachen Kurse zwischen 30 und 28 Euro zum Aufbau einer ersten Position bei der JENOPTIK-Aktie auf, so Michael Schröder. DER AKTIONÄR setze im Real-Depot auf einen heißen Herbst. (Analyse vom 29.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)