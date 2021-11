Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Jenoptik befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern und in den drei auf Photonik basierenden Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety aktiv. Darüber hinaus bietet JENOPTIK unter der Marke TRIOPTICS optische Mess- und Fertigungssysteme für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen. Unter der Marke VINCORION ist das mechatronische Geschäft zusammengefasst. Zu den Schlüsselmärkten von JENOPTIK zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. Rund 4.300 Mitarbeiter arbeiten bei JENOPTIK weltweit, Hauptsitz des Konzerns ist Jena (Deutschland). Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte JENOPTIK einen Umsatz von rund 767 Mio. Euro. (30.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Gut laufende Geschäfte und gezielte Übernahmen hätten JENOPTIK im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Für das Gesamtjahr 2021 habe Konzernchef Stefan Traeger die Planvorgaben zuletzt bestätigt. Auf dem laufenden virtuellen Kapitalmarkt habe der Firmenlenker den erwarteten Blick über den Tellerrand bis zum Jahr 2025 gegeben. Der Ausblick komme in einer ersten Reaktion gut an.JENOPTIK wolle in den kommenden Jahren weiter wachsen und auch sein Ergebnis kräftig ankurbeln. Bis 2025 solle der Umsatz auf 1,2 Milliarden Euro anziehen, habe Konzernchef Stefan Traeger soeben angekündigt. Dabei sollten rund 20 Prozent vom Umsatz als operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hängen bleiben.JENOPTIK wolle das Portfolio auf Geschäfte "mit hoher strategischer und finanzieller Relevanz" fokussieren. Zum Erreichen seiner Ziele konzentriere sich der Konzern zum einen auf das Wachstum in den Bereichen Halbleiter und Elektronik, die für die Hälfte der 2025er Umsätze stehen sollten. Der Fokus solle aber auch auf den Kernmärkten Medizintechnik, Biowissenschaften (Life Science) und Smart Mobility liegen.Die neuen Planvorgaben würden belegen: Mit der stärkeren Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen und einer weiteren Internationalisierung befinde sich JENOPTIK auf gutem Weg zu einem margensteigernden mittelfristigen Wachstum. Die Aussagen des Vorstands kämen in einer ersten Reaktion gut an. Begleitet von positiven Analystenkommentaren dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link