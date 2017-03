XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

21,545 EUR +0,35% (22.03.2017, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

21,502 EUR +1,50% (22.03.2017, 15:02)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den fünf Sparten Optical Systems, Healthcare & Industry, Automotive, Traffic Solutions und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.500 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von rund 670 Mio. Euro. (22.03.2017/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) von 19,00 Euro auf 22,50 Euro an.Der Konzernumsatz sei nach endgültigen Q4-Zahlen weniger stark als erwartet um 6,2% y/y geklettert. Hinsichtlich der Ergebnisentwicklung habe der Konzern aber positiv überrascht. JENOPTIK gehe für 2017 von einem Umsatz in der Spanne zwischen 720 und 740 (Vj.: 684,8; Analystenerwartung: 741; Marktkonsens: 740) Mio. Euro aus. Die EBIT-Marge solle in einer Bandbreite von 9,5% bis 10,0% (Vj.: 9,7%; Analystenerwartung: 9,9%; Marktkonsens: 9,9%) liegen, womit auch das EBIT in 2017 erneut zulegen solle. Der Ausblick sei damit in der Mitte der Prognosespannen schwächer als erwartet ausgefallen. Die Dividende für 2016 sei wie erwartet auf 0,25 (Vj.: 0,22) Euro/Aktie erhöht worden.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die JENOPTIK-Aktie. (Analyse vom 22.03.2017)