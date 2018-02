Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

29,94 EUR -9,05% (06.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

30,42 EUR -5,53% (06.02.2018, 20:16)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (06.02.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) und erhöht sein Kursziel.Das vorläufige Zahlenwerk für 2017 habe im Umsatz mit 748 Mio. EUR (Ziel: leicht über 740 Mio. EUR) und in der EBIT-Marge mit 10,4% (ca. 10,0%) bzw. knapp 78 Mio. EUR etwas über der Unternehmensplanung gelegen, jedoch im Rahmen der Markterwartung. Positiv habe der Auftragseingang mit +9% auf 803 Mio. EUR überrascht (LBBWe: 773 Mio. EUR), was allein für Q4 ein Wachstum von 22% bedeute. Damit verfüge JENOPTIK mit einem um 12% gestiegenen Auftragsbestand von 453 Mio. EUR über eine gute Wachstumsbasis für 2018. Überzeugend sei auch der freie Cashflow gewesen, der trotz höherer Investitionen (ca. +10 Mio. EUR) mit rund 72 Mio. EUR fast den Vorjahreswert von 79 Mio. EUR erreicht habe. Avisiert gewesen sei hier ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr.Der Umsatz solle auf 790 bis 810 Mio. EUR ansteigen, was angesichts eines Umsatzbeitrags von ca. 30 Mio. EUR aus dem Toll-Collect-Projekt und einer anhaltend stark erwarteten Nachfrage aus dem Halbleiterbereich konservativ erscheine. Der Analyst rechne mit 828 Mio. EUR. Bei der EBIT-Marge peile JENOPTIK 10,5 bis 11,0% an und erweitere damit den bisherigen Korridor von 9,0 bis 10,0%. Absolut impliziere dies ca. 83 bis 89 Mio. EUR. Angesichts ca. 6 Mio. EUR Einmalkosten in 2017 und steigender Deckungsbeiträge aus dem Umsatzanstieg schätze er 103 Mio. EUR (Konsens: 90 Mio. EUR) bzw. eine Marge von 12,5%. Auch die für 2022 avisierte EBITDA-Marge von ca. 16% (2017: leicht über 14%) sollte bereits 2018 erreichbar sein. Die vorsichtige Mittelfristprognose dürfte die Volatilität des Halbleitergeschäfts berücksichtigen.Der neue CEO richte den Konzern klar auf die Kernkompetenz, die photonischen Technologien aus. Dies bedeute, dass insbesondere das Verteidigungsgeschäft desinvestiert werden dürfte. Der Analyst begrüße diesen Schritt, da die photonischen Technologien ein höheres, strukturelles Wachstumspotenzial aufweisen würden und margenstärker seien. Zudem reduziere JENOPTIK die Komplexität und habe mit dem Verkauf der Rüstungsaktivitäten die Investorenbasis für die Aktie erweitert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link