73,20 EUR -2,92% (29.01.2021, 22:26)



88,69 USD -2,98% (29.01.2021, 22:00)



US47215P1066



A112ST



013A



JD



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (30.01.2021/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Die Woche habe so gut angefangen: Bis auf 101,68 USD sei der Kurs von JD.com am Montag zunächst gestiegen - eine neue Höchstmarke! Anschließend habe die Aktie jedoch deutlich nachgegeben, sei bis auf 88,81 USD zurückgefallen. Seien es das mit der Rally beim Alibaba-Konkurrenten gewesen?Auffällig beim Hoch am Montag: Beim Handelsvolumen sei keine neue Spitze erreicht worden. Ein Zeichen, dass der Kurs kurzfristig Korrekturpotenzial habe. Trotzdem spreche ein neues Allzeithoch normalerweise längerfristig gesehen für Stärke. Auch aus fundamentaler Sicht habe JD.com noch Luft nach oben. Darauf würden nicht zuletzt die aktuellen Einschätzungen von Analysten großer Finanzhäuser hindeuten.Kurze Verschnaufpausen seien normal. Im Fall von JD.com bestehe kein Grund zur Sorge: Sowohl technisch als auch fundamental glänze das chinesische Online-Handelsunternehmen durch Stärke. Operativ sei JD.com klar auf Wachstumskurs. Die Wahrscheinlichkeit überwiege, dass es sich einmal mehr nur um einen kurzen Rücksetzer und somit eine Einstiegsgelegenheit handele, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link